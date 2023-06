Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 20 de junio

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Unión por la Patria), afirmó hoy que el precandidato presidencial de la coalición oficialista y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, "no tiene un armado" con el cual presentar postulantes en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y cuestionó que el sector que encabeza el exgobernador pretenda "recurrir a la justicia" para cuestionar el reglamento electoral establecido por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

"Van a la Justicia para cuestionar un reglamento. Es la misma que persiguió a los kirchneristas con varias causas. No tienen un armado para presentar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y si arman lo hacen con cachivaches. Eso no es tratar de ganar una elección, es aportarle miedo a los compañeros", señaló Zurro en declaraciones a la radio AM 750.

Para el jefe comunal kirchnerista, Daniel Scioli, quien firmó su precandidatura para presidente por el espacio "Unidos Triunfaremos" debería "haber ido a Capital (Federal ) y (la ministra de Desarrollo Social, Victoria) Tolosa Paz, tendría que postularse como concejala o consejera escolar".

"No veo porque haya que atacar ahora a la juventud que acompaña a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Scioli debería llamarla y pedirle disculpas. Debe volver a ser el militante que fue hace tiempo", apuntó Zurro.