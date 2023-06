Elecciones 2023 en San Luis: quiénes son los principales candidatos

Este domingo 11 de junio los y las habitantes de San Luis irán a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá reintrodujo el sistema de lemas en las elecciones de San Luis 2023, lo que configuró una oferta electoral conformada por cuatro lemas principales, cada uno de ellos con uno o más sublemas.

Uno por uno, los lemas para estas elecciones 2023 en San Luis

El lema "Unión por San Luis" presenta tres sublemas. El sublema "Celeste Unidad" está encabezado por Jorge Omar Fernández y María Eugenia Catalfamo. El sublema "Blanca Azul y Blanca" cuenta con Luis Marcelo Amitrano y Carina Vanessa Chirino como candidatos. Por su parte, el sublema "Modelo Productivo" tiene a Diego Martín González y Miguel Ángel Flores como candidatos. Finalmente, el sublema "Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo" presenta a Mariela Inés Cros y Claudio Miguel Sives como candidatos.

Candidatos y candidatas en San Luis.

El lema "Cambia San Luis" está representado por el sublema "Encuentro Multisectorial", con Eduardo Gastón Mones Ruiz Martínez y Marcelo Daniel Rodas como candidatos. El lema "Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad" presenta como candidatos a Johana Gómez y Amado Dario Ivan, bajo el sublema "FIT-U". El lema "Movimiento al Socialismo" presenta a Gallardo Muñoz Italo y Abregu Nilda Yolanda como candidatos.

Cargos a elegir

En las elecciones de San Luis 2023, se elegirán los siguientes cargos:

Gobernador y vicegobernador.

5 senadores provinciales.

21 diputados provinciales.

17 intendentes municipales.

38 intendentes comisionados.

84 concejales municipales.

Padrón electoral y requisitos de votación

El padrón electoral de San Luis cuenta con 419.062 ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones. Pueden ejercer su derecho al voto los argentinos nativos o por opción a partir de los 16 años, y los naturalizados a partir de los 18 años. En el caso de los extranjeros, se requiere un año de residencia en la provincia para poder votar.

Para conocer el lugar de votación, los electores pueden acceder al sitio web habilitado por la Junta Electoral de San Luis. Allí deberán ingresar su número de documento, género y completar un código de seguridad. Una vez verificada la información, se proporcionará el nombre y dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden.

Documentos válidos para votar

Los documentos válidos para votar en San Luis son: libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. Es importante destacar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al registrado en el padrón electoral, ni de aquellos que presenten el "DNI en su celular".

Consecuencias de no votar

El voto en las elecciones generales 2023 en San Luis es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70 años. Aquellos que no puedan asistir a votar deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. El plazo para realizar esta justificación vence el jueves 10 de agosto. En caso de no justificar la falta, se deberá pagar una multa. Además, aquellos que hayan extraviado su documento no podrán votar.

Modalidad de votación y elecciones nacionales

En las elecciones de San Luis 2023 se utilizará boleta de papel. Según establece el Código Electoral provincial, las boletas deben tener dimensiones idénticas para todas las agrupaciones, estar impresas en colores y ser de papel de diario u obra común.

Además de las autoridades locales, San Luis elegirá dos diputados nacionales y tres senadores nacionales en las elecciones nacionales. Las PASO nacionales se llevarán a cabo el domingo 13 de agosto, mientras que los comicios generales nacionales se realizarán el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje, la votación está programada para el 19 de noviembre.

Las elecciones de San Luis 2023 se presentan con el sistema de lemas reintroducido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Con cuatro lemas principales y una variedad de sublemas, los ciudadanos deberán elegir gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Es importante que los votantes consulten su lugar de votación y cumplan con los requisitos para ejercer su derecho al voto.