Elecciones 2023: el partido de Alberto Fernández le pone estructura a la campaña de Scioli

El Presidente se mete de lleno en la campaña y cede su espacio fundado en 2012 llamado ParTE para ser un soporte clave para el candidato de la Casa Rosada, quien prepara el terreno para enfrentar a un elegido por el kirchnerismo en las PASO del Frente de Todos.

Daniel Scioli trabaja a contrarreloj su precandidatura a presidente para intentar ganar la interna en las PASO del Frente de Todos. Ante la necesidad jurídica de presentarse bajo el paraguas de partidos políticos a nivel nacional, quien cedió su estructura fue nada más ni nada menos que Alberto Fernández. El Presidente le entregó su espacio fundado en 2012. Se trata del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE).

El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires avanza así con la conformación de su aparato tanto a nivel nacional como en las provincias. Además de ParTE, a la campaña de Scioli en el país se sumaron Proyecto Sur, Compromiso Federal (Gabriel Mariotto) y Miles (el partido de Luis D'Elía).

El armador, y que actuará como jefe de campaña del ex motonauta, es un sciolista histórico: Alberto Pérez, su ex jefe de gabinete. En provincia de Buenos Aires, Scioli está respaldado por el partido Lealtad y Dignidad. La armadora en ese distrito es Victoria Tolosa Paz, la candidata a gobernadora del Pichichi y líder de la agrupación "Camino a la Victoria". También en PBA están impulsando la candidatura de Scioli dos de sus ex ministros: Oscar Cuartango y Baldomero "Cacho" Álvarez.

En Córdoba, Scioli encontró referencia en Eduardo Di Cola, ex diputado y ex presidente del Correo Argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner. En la Ciudad de Buenos Aires, quien está armando para el precandidato a presidente es el legislador porteño Claudio Ferreño. Y hay un bonus: el Movimiento Evita también está jugando en parte para Scioli, empujados por Fernando "Chino" Navarro.

El partido de Alberto Fernández jugará un rol clave en la campaña, pese a que hace semanas desde el entorno presidencial afirmaban a este portal que "Alberto se bajó para dedicarse a gobernar" y le aconsejaban que "no debería apoyar a nadie, por más que un candidato sea el de la Rosada". Su espacio, ParTE, fue creado en 2012, en pleno conflicto entre el hoy Jefe de Estado y Cristina Kirchner. En 2013, jugó para el Frente Renovador de Sergio Massa. Y luego para la mala elección en 2017 de Florencio Randazzo, un antisciolista de la primera hora. Las vueltas de la política.

Igualmente, desde el sciolismo tratan de despegar la figura del motonauta de la Casa Rosada. "Scioli no es el candidato ni de Cristina ni de Alberto ni de nadie. Él quiere ser un candidato ungido por el voto popular", respondió a El Destape otro histórico dirigente que rodea al precandidato que perdió en 2015 contra Mauricio Macri. Y cruzaron a los otros precandidatos: "Ojo que Daniel no es funcionario de este gobierno. A los que se les va a complicar es a los que son ministros", lanzó otra fuente del sciolismo en una clara chicana a Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).

Sin embargo, desde el entorno del Pichichi reconocen que Alberto jugará un papel importante. "Seguramente se podrá aprovechar los espacios institucionales para darle visibilidad. Y claro que le va a sumar Alberto: es el Presidente hasta el 10 de diciembre y hay decisiones que puede tomar. Además, las personas con las que Scioli competiría son funcionarios de este gobierno, que también van a usar esos actos de gestión", analizó ante este portal una persona clave del equipo político del candidato.

Scioli presentará listas en todo el país, en todos los municipios de Buenos Aires y en todas las categorías, tal como se negoció en la interna para poder competir. La incógnita que hay hoy es cuál será el piso necesario en las PASO para meter dirigentes en las listas para las generales. El kirchnerismo pide un piso de 40%. Pero el sciolismo reclama que el piso sea bajo: de apenas un 10%. "Queremos que todos los grupos que participen en la interna se sientan contenidos y participes de la general, que no queden excluidos", respondió un sciolista.

En esa línea, el sciolismo pide una "PASO acordada". Quieren dejar ciertos puntos por escrito. Y sumar apoderados de ese sector para la organización de las internas. "No queremos dejar nada por hablado. No sabemos aún si va a ser una interna a cara de perro", respondió un integrante del grupo de Scioli.

¿Se puede llegar a ir Scioli del Frente de Todos y jugar por afuera si no se llega a un acuerdo? Cuartango fue contundente en su respuesta a El Destape. "Scioli no jugaría nunca por afuera". Y amplió: "Igual no creo que lo vayan a proscribir a Daniel. El peronismo siempre fue proscripto pero no proscriptivo. Fue víctima pero no victimario".

En el sciolismo no creen que CFK vaya a pedir que se baje Scioli. "Nosotros no deseamos ser ungidos, queremos competir en las PASO. De hecho, si Cristina nos ofreciera ungir a Scioli, no estaríamos muy agradados. Preferimos competir. El destino del peronismo es que la candidatura tiene que ser legitimada con el voto popular", aseguró Cuartango, exministro de Trabajo de Scioli.

Por otro lado, hay un optimismo total en el círculo del ex motonauta, que tendrá su propio búnker próximamente en Balcarce 216, en el barrio porteño de San Telmo. "Hay expectativa de que cuando empiece la campaña en serio a Wado se lo come", dijo una persona del entorno de Scioli. Y agregó con entusiasmo de cara a un posible balotaje: "En el peronismo federal se van a venir todos con nosotros. Ese porcentaje, en gran parte de esos votantes, pueden votar a Scioli y no a Wado". Y se preguntaron: "¿Los ocho puntos de Roberto Lavagna de 2019 a dónde van a ir?".

En medio del debate por ampliar el FdT y que también se está dando en la oposición con el factor Juan Schiaretti, Scioli está abierto a sumar a peronistas díscolos. "Es un candidato con vocación de diálogo. Ya lo hemos visto. Es uno de sus puntos altos. Todos los ciudadanos que adhieran a la candidatura de él son bienvenidos", destacó Cuartango.