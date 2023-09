Elecciones 2023: El gobernador entregó 20 viviendas en Buena Vista y advirtió que las propuestas de Milei son "inconstitucionales"

Gildo Insfrán apuntó contra la mirada negacionista de los candidatos de la Libertad Avanza y llamó a apoyar a Unión por la Patria, en las elecciones de octubre.

En el marco de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de 20 viviendas en Buena Vista, el gobernador Gildo Insfrán reflexionó sobre las elecciones presidenciales y resaltó la importancia de apoyar el “proyecto nacional”.

En ese sentido, criticó los proyectos del candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, quien proponen achicar el estado con el cierre de diferentes ministerios e instituciones. En ese sentido, expresó: “Hoy leo el diario y dice que el CONICET es la mejor institución científica de Latinoamérica, y el señor candidato dice que hay que cerrarlo porque es un robo. Es una verdadera aberración”.

Entre las medias que propone La Libertad Avanza, el gobernador destacó la idea de quitar la coparticipación a las provincias, la posibilidad de realizar un ajuste mayor al que propone el FMI en la actualidad, la reducción de los empleados de la administración pública, la participación de las fuerzas armadas en el orden social y las calificó como “inconstitucionales”. También se refirió a la dolarización de la economía que propone Milei y advirtió: “Hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que es propuesta es inconstitucional”.

Por otro lado, Insfrán analizó el discurso negacionista de la candidata a vicepresidente de la Libertad Avanza y detalló: “Cundo hablan del holocausto, nadie lo pone en tela de juicio, pero sí a los 30 mil desaparecidos. Y la candidata a vicepresidenta es la negacionista número 1”.

"Lo que estoy diciendo lo digo con mucha responsabilidad, porque sé que estoy primero en la lista, pero no me preocupa. Tampoco me da temor, porque elegí la política y elegí al peronismo como herramienta para hacerlo, por lo tanto, estoy dispuesto a todo, en defensa de nuestro pueblo", destacó el gobernador.

Por último, instó a los vecinos a que apoyen el 22 de octubre al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y agregó: "Defendamos a la Argentina, con lo único que tenemos en democracia, el voto popular"

Las obras

Los vecinos de Buena Vista recibieron la visita del gobernador Insfrán que inauguró el Centro de Desarrollo Infantil que cuenta con área para administración, deambulatorio, lactario y sala de dos, tres y cuatro años.

También tiene cocina, comedor, sanitario adaptado para personas con movilidad reducida, patios semicubiertos, de servicio y uno de juegos al aire libre.

Por otro lado, inauguró el Jardin de Infantes N° 11 en colonia Rodeo Tapití. La institución cuanta con dos aulas, dos baños de niños y otros dos para niñas, una sala de dirección, de docentes y sanitarios.

También cuenta con playón de actos, escenario, mástil, patio de juegos infantiles e instalación de agua y electricidad, con equipos de iluminación led, aire acondicionado en las aulas, sala de docentes y dirección.