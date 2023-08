Elecciones 2023: desde Córdoba, Bullrich relanzó su campaña con el aval de la poderosa Fundación Mediterránea

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio presentó a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía en caso de llegar a la Casa Rosada. Busca contener la fuga de votos por derecha hacia Milei y por centro hacia Massa.

Patricia Bullrich apostó a Córdoba para relanzar su campaña nacional y llegar a un balotaje contra el candidato de la extrema derecha, Javier Milei. Con el auspicio de la poderosa Fundación Mediterránea creada en plena dictadura cívico militar, que tuvo como máximo exponente a Domingo Cavallo, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio aprovechó su paso por Córdoba para iniciar su batalla a las elecciones 2023 del 22 de octubre.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) difundió en las últimas horas los datos oficiales del escrutinio definitivo, confirmando un triple empate técnico: La Libertad Avanza de Milei logró 29,86% de los votos; Juntos por el Cambio que sumó los votos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quedó segundo con 28%; mientras que Unión por la Patria llegó a 27,28% con los votos sumados de Sergio Massa y Juan Grabois.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Como Mauricio Macri en 2015 y 2019, la presidenta del PRO relanzó desde Córdoba su campaña frente a un auditorio de 300 empresarios y con el decidido apoyo de la Fundación Mediterránea, que una vez más jugó para la derecha política. Esta vez, su economista jefe, Carlos Melconian, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), fue presentado por Bullrich como su futuro ministro de Economía, en caso de ganar las presidenciales de este año: “Puede estar tranquila la población argentina. Hay un plan, hay un programa, es realista, es ‘hacible’ si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Lo más importante: tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío y eso es importante que se entienda”, intentó seducir el economista jefe de la Fundación Mediterránea.

Y ahí nomás le hizo un guiño a su jefa política: “Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político saque a la Argentina de la postración”, y los empresarios aplaudieron con entusiasmo.

El rol de la Mediterránea

La Fundación Mediterránea es una asociación de empresarios cordobeses que en julio de 1977, apenas 15 meses después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, decidió nuclearse para defender sus intereses de clase. En la interna de la derecha, la Mediterránea logró imponer al joven Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quién en 1980 nacionalizó la deuda privada de grandes grupos empresarios como Arcor, cuyos fundadores habían creado tres años antes la Fundación.

En el menemato, Cavallo fue un hombre decisivo que pulsó con el propio Carlos Menem para ver quién era el padre de la Convertibilidad. Y durante el malogrado gobierno de la Alianza, Cavallo y la Mediterránea intentaron ser la tabla de salvataje de la presidencia de Fernando de la Rúa, en la que Patricia Bullrich había sido ministra de Trabajo y una de las promotoras del recorte del 13% a jubilados y pensionados.

En 2003, cuando Carlos Menem ganó la primera vuelta y debía enfrentarse en balotaje con Néstor Kirchner, el jefe de los equipos económicos del riojano era Carlos Melconian. En 2019, mientras buscaba su reelección, Mauricio Macri, también ungió a Melconian como su futuro ministro de Economía. Al economista, la nafta sólo le alcanzó para llegar al Banco Nación como director.

Esta mañana, durante la apertura del ciclo Voces Federales, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, señaló que las investigaciones económicas que realiza la entidad “son de manera apartidaria, pero están a disposición de cualquier partido”; a la vez que aclaró que “se diseñó un plan que se les presentó a todos los candidatos. Después de las PASO, Patricia Bullrich y su equipo eligieron el trabajo de Carlos y estamos muy agradecidos por ello. Porque creemos en Melconian y su equipo, estamos convencidos de que es el mejor programa que existe para el país. Les deseamos éxito a Patricia y le agradecemos a todos los candidatos que nos escucharon”.

En marzo de este año, cuando el gobernador cordobés Juan Schiaretti aprovechó el Almuerzo Anual de la Fundación Mediterránea para lanzarse nacionalmente, Melconian tenía puesto el traje de ministro schiarettista. Casi seis meses después, sin despeinarse, el jefe de los economistas de la Mediterránea, mudó su vestuario al bullrichismo.

Melconian dixit

Melconian destacó que “el plan tiene que seguir el típico patrón mediterráneo: tiene que tener aplicabilidad. De allí su contacto con la realidad, con su sentido federal, se siguió una hoja de ruta donde aparece un formato federal”. “En este equipo, lo único que teníamos prohibido decir es que no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Las ‘fotos’ de la realidad han empeorado desde entonces. Ya lo sabíamos y la gente debe saberlo, pero no para buscar roña: lo que está ocurriendo es el ajuste, venimos por la solución, no por el ajuste. Más allá de la gravedad, venimos a dar tranquilidad: esto tiene solución y no hay ningún pase de magia que resuelva esto”, sostuvo.

El economista jefe de la Mediterránea también le pegó por elevación a Milei para desacreditar sus teorías dolarizadoras, a la vez de llevar tranquilidad al Círculo Rojo: “Nuestras ideas son capitalistas, occidentales, implementables. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. Que todos estemos mejor es una condición ineludible. A una economía estancada desde 2011 no se le puede hablar de un plan a 50 años. Es de a poco. No hay que vender espejitos de colores”.

Bullrich desdibujada

Los guiños permanentes entre Javier Milei y Mauricio Macri dejaron desdibujada a Patricia Bullrich, quién desde Córdoba intentó retomar la iniciativa política, bajo el paraguas de la Mediterránea, como si fuera un revival del cavallismo del siglo XXI: “Los desafíos que tenemos por delante son enormes. Sabemos perfectamente de dónde partimos y dónde queremos llegar. No nos asusta llevar adelante los cambios profundos que hay que hacer. Imagínense a cualquier líder del mundo que hicieron los cambios de fondo, dicen esto no es para mí. Estamos decididos a llevar adelante los cambios”, dijo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Intentando colectar los 2.1 millones de votos que logró Rodríguez Larreta en la PASO de Juntos por el Cambio, Bullrich dijo desde Córdoba que “en el programa de la Mediterránea no vimos sólo números, sino previsibilidad, en una Argentina humanista que se puede proyectar: el ser humano en el centro ¿Por qué lloran hoy los argentinos? Porque se sienten que no son el centro, que el poder se ha concentrado en un Estado burocrático. La mirada es a la gente. El ser humano es lo que nos importa”.

Bullrich es consciente de que frente a la avanzada de la ultraderecha de Milei la gran perdedora de votos es ella: por el discurso radicalizado del líder de La Libertad Avanza y porque los sectores democráticos de la coalición conservadora, como la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y del propio larretismo, votarían a Sergio Massa como contrapeso al autoritarismo de la derecha radicalizada. Sectores de la Juventud Radical ya se expresaron en ese sentido; además de que el presidente de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, ex candidato a vice de Larreta, tiene una aceitada relación con el líder del Frente Renovador y candidato presidencial de Unión por la Patria.

En Córdoba, el senador Luis Juez, líder del Frente Cívico y ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio le dijo a El Destape: “Los argentinos nos jugamos el futuro en octubre. El país no da para más, tenemos que pagarle la campaña a Massa entre todos con este plan platita, eso es una locura. Y del otro lado, tenemos a Milei, que es una moda; promete cosas que no puede cumplir. En estos casi dos meses que restan para octubre, la gente va a meditar el voto, venimos de un proceso interno desgastante; pero ahora nos encolumnamos todos detrás de Patricia, que tiene liderazgo, experiencia y equipo. Es un lujo que nos acompañe la Fundación Mediterránea”, dijo.

En el PRO cordobés, el dirigente Sebastián García Díaz, señaló: “Si casi la damos vuelta en 2019, donde nos habían sacado 15 puntos, ¿cómo no la vamos a dar vuelta ahora donde la diferencia es de menos de 2 puntos? Además tenemos una líder con historia, como Patricia; donde tenemos equipos serios como Carlos (Melconian); además, tenemos a la gente en cada rincón del país, desde La Quiaca a Ushuaia, tenemos fiscales, tenemos estructura, tenemos gobernadores e intendentes. En octubre vamos a demostrar una vez más que Juntos por el Cambio es el verdadero cambio en el país”.