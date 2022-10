Elecciones 2023: Alberto y Schiaretti se mostraron juntos en Córdoba y limaron asperezas

Fue en un acto institucional en la CoNAE, donde mostraron una buena sintonía. La derrota en Marcos Juárez encendió luces de alarma. En Hacemos por Córdoba y en el Frente de Todos hay conversaciones informales para 2023.

Abrazo, sonrisas y buena onda. Así se puede resumir la visita que realizó ayer al mediodía el presidente Alberto Fernández a Córdoba y las reuniones mantenidas con el gobernador Juan Schiaretti. “Siempre nos es grato volver, una tierra que aporta mucho a la Argentina. Y que ahora aporta, con la Universidad, con los científicos y con sus tierras”, dijo el Presidente en su paso por Córdoba. En su viaje a esta provincia mediterránea, estuvo acompañado por Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; con quién puso en marcha un acuerdo entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CoNAE) y la empresa Veng Argentina SA para desarrollar el lanzador argentino de satélites Tronador II, que le posibilitará al país colocar en órbita satélites desde el propio territorio nacional.

En primera fila se ubicaron los diputados nacionales cordobeses del Frente de Todos, Gabriela Estévez (La Cámpora), Pablo Carro (Nuevo Encuentro) y Eduardo Fernández (Partido Solidario); y el intendente de Villa María, Martín Gill. Schiaretti destacó las acciones de la Nación en esta provincia: “Eso hoy se ratifica”, dijo y agregó que “es la manera en la que debemos trabajar en Argentina”. También, el gobernador aseguró que “para Córdoba es muy importante la presencia de la CoNAE desde hace 30 años, como es importante la presencia de los trabajadores de Veng y de FAdeA”. En el complejo aeroespacial nacional trabajan cerca de 1.700 personas, la mayoría, cordobeses.

En su discurso de 10 minutos, el Presidente le hizo un guiño a Schiaretti, al decir que “como bien dijo el gobernador, este no es el trabajo de un Gobierno, es el trabajo de toda la Argentina” y dobló la apuesta al señalar que “hay que dejar las disputas de lado, las disputas que aparezcan cuando haya que votar; pero que después todos unamos esfuerzos para poder llegar a cada argentino y a cada argentina y hacerle más simple su vida”.

Guiños Alberto-Schiaretti, con vistas a las elecciones 2023

La buena sintonía institucional entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti no es casual: hace tres semanas, el 11 de septiembre pasado, el peronismo fue derrotado en las elecciones municipales de Marcos Juárez, donde Juntos por el Cambio retuvo la Municipalidad en la ciudad donde en 2014 el PRO de Mauricio Macri, la UCR y la Coalición Cívica tallaron la alianza que un año después los llevaron a gobernar el país.

Schiaretti jugó fuerte para desbancar a Juntos del Kilómetro 0 donde nació la alianza derechista Cambiemos, instalando en los medios afines como el Grupo Clarín y Cadena 3 una victoria por más de cinco puntos de su candidata Verónica Crescente. Finalmente, Sara Majorel, candidata de Juntos por Marcos Juárez, aplastó a la alianza schiarettista por 17 puntos.

El Frente de Todos decidió no jugar con candidato propio para sumarle votos a la candidata del peronismo cordobesista, pese a los reparos de Fabián Francioni, ex intendente de Leones, ex diputado nacional cristinista y hombre fuerte del Frente de Todos en el sudeste cordobés.

Las encuestas que manejan en el Centro Cívico de Córdoba muestran que los candidatos de Juntos por el Cambio, el senador Luis Juez o el diputado radical Rodrigo de Loredo, aventajan a Martín Llaryora en su intención de voto para la gobernación de Córdoba.

Esa derrota en los sondeos operó para que Hacemos por Córdoba evalúe una alianza provincial con el Frente de Todos para aupar a todo el peronismo contra Juntos por el Cambio como en 2019 o en las elecciones municipales de Río Cuarto donde el intendente Juan Manuel Llamosas logró la reelección gracias al decidido apoyo de la Casa Rosada a fines de 2020.

El Frente de Todos y Hacemos por Córdoba tienen tácticas e interlocutores diferenciados con vistas a 2023.

Caserio, que representa al albertismo cordobés, tiene las relaciones rotas con el schiarettismo. El actual funcionario del Banco Nación y hombre fuerte del peronismo en la zona del Valle de Punilla perdió su banca de senador a manos de Alejandra Vigo , esposa de Schiaretti. Con línea directa con el Presidente, Caserio sólo moverá sus piezas en un acuerdo con la Casa Rosada.

, esposa de Schiaretti. Con línea directa con el Presidente, Gill, que representa a un albertismo con buena relación con Schiaretti basa su fortaleza en el peso político de la Intendencia de Villa María –tercera ciudad en importancia después de la Capital y Río Cuarto- y en su paso por el Ministerio de Obras Públicas, donde mantuvo una aceitada comunicación con intendentes y jefes comunales peronistas.

Al igual que en 2019, la diputada Estévez y Martín Fresneda mantienen comunicación frecuente con Schiaretti, el intendente capitalino Martín Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini. Por caso, en las elecciones de los Centros Vecinales de la Capital, el peronismo schiarettista y el peronismo frentetodista jugó aliado en la mayoría de las disputas electorales barriales. Uno de esos casos es el del Centro Vecinal de barrio Güemes, donde el concejal Diego Casado, de línea directa con la senadora Vigo; jugó en alianza con la camporista Estévez y juntos se llevaron la victoria. Quién mejor relación tiene con el cristinismo es el viceintendente Passerini, un delasotista que quiere que el peronismo siga gobernado la Capital, y para eso necesita del caudal de votos que le pueda sumar el frentetodismo.

En ambos peronismos razonan que “en el fondo somos peronistas” y que el enemigo a vencer es Juntos por el Cambio, que el sábado pasado mostró fuerzas en el acto de lanzamiento realizado en el Comedor Universitario, donde Rodrigo de Loredo lanzó su candidatura hacia la gobernación y en la que estuvieron radicales como Mario Negri, macristas y hasta su competido Luis Juez.