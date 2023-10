El Papa insinuó sobre el peligro por un triunfo de Javier Milei: "Las grandes dictaduras nacen de un encanto del momento”

El Sumo Pontífice dio el ejemplo del Flautista de Hamelin y advirtió que los flautistas de la actualidad “son encantadores de gente y las terminan ahogando”. Remarcó que “hay gente que cree que de la crisis sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro”.

El Papa Francisco se refirió a la crisis mundial y advirtió sobre el peligro de los flautista de Hamelin de la actualidad a quienes calificó como "encantadores" que "terminan ahogando a la gente”. Sin referirse al candidato a presidente Javier Milei, remarcó que hay quienes "creen que de la crisis sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro”, pero marcó que de las crisis "no se sale solo" al tiempo que advirtió: “El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”. Señaló que "todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica."

En una entrevista extensa con Télam, el Sumo Pontífice reflexionó sobre la coyuntura social y política del mundo e hizo una analogía con la historia del Flautista de Hamelin, una clara alusión a las expresiones de ultraderecha, como el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente… y las terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro", expresó el Papa que reflexionó: "Las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento. Y después decimos "qué lástima, nos ahogamos todos".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los derechos de los trabajadores: "Te convertís en un verdugo"

En este marco, fue consultado por aquellos candidatos que pretenden gobernar diferentes partes del mundo atentando contra los derechos laborales y afirmó que "cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo”.

“Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona. A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio", disparó. El sumo pontífice había sido calificado por Milei como un referente que "tiene afinidad con comunistas asesinos” y que “de hecho no los condena". El líder de LLA también había calificado a Francisco como "la encarnación del maligno en la tierra".

La Iglesia contra Milei: "No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”

En esta misma línea, la Iglesia Católica argentina, por medio de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJyP), integrante de Conferencia Episcopal Argentina (CEA), hizo una clara alusión a La Libertad Avanza y aclaró el concepto de "la verdadera libertad". También llamó a los candidatos de las principales fuerzas políticas a promover “espacios de diálogo” y alcanzar un “acuerdo político, social y económico de gobernabilidad”.

Por medio de un comunicado llamado “Votar por la Justicia y la Paz”, desde la Iglesia Católica expresaron que “a poco de cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia y del estado de derecho, reiteramos nuestra disposición, en actitud de escucha, para promover y facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas y sociales con el objetivo de que se alcancen los acuerdos que nuestra Argentina necesita”.

“En estos tiempos en nuestra Patria, en América Latina y en el mundo, el diálogo y la escucha deben convertirse en instrumentos permanentes de justicia y paz, fortaleciendo la amistad social”, citó el comunicado a un texto del Papa Francisco donde señala que “la construcción de la paz social de un país es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos“. La CNJyP enfatizó que “no hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”, con una clara alusión al sector de La Libertad Avanza, que conduce Javier Milei.

“Concurrir a votar en paz, el próximo 22 de octubre, será una contribución para afianzar una democracia que signifique ciudadanía plena, ejercicio de derechos, que asegure condiciones para el bienestar de nuestro pueblo, que supere la fragmentación, con sensibilidad social, que garantice igualdad de oportunidades, con independencia económica”, remarcaron desde la institución. En este marco, sostuvieron que es “imprescindible” promover “espacios de diálogo y encuentro” que permitan “un acuerdo político, social y económico de gobernabilidad, más allá de cuál sea el resultado electoral”.