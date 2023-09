El mensaje de Sergio Massa para el nuevo tramo de campaña de las elecciones 2023: "Tenemos con quién"

El candidato a presidente de Unión por la Patria publicó un spot en el que destacó los desafíos de cara a las elecciones generales 2023 y rechazó las propuestas de campaña de la oposición.

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP) Sergio Massa publicó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones 2023. En el mismo, reconoce las problemas existentes en la actualidad en Argentina, pero destaca la importancia de no creer que la solución son las propuestas que presenta el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, o la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, con sus planes que consisten en una minimización del Estado.

"Ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual y la está negociando con el cuchillo entre los dientes", comienza el relato del video.

Luego, reconoció la existencia de problemas que atraviesa el país, pero destacó: "No por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, clases en donde casi nadie llega y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá".

También planteó que ayudará a la exportación, y pidió terminar con la idea de que "no se puede cobrar acá" por el trabajo que hacen. "No solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petroleo. Pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que lo va a poner a trabajar", asegura el spot publicado en la cuenta de Instagram y Twitter de Sergio Massa.

Por otra parte, hizo un repaso por las últimas medidas que fue anunciando a lo largo de estas semanas, como la devolución del IVA para trabajadores, jubilados, autónomos y monotributista o los cambios en el impuesto a las ganancias, que elimina la cuarta categoría de quienes les corresponde pagarlo.

"Cumplimos. Desde el lunes empieza la devolución del IVA para trabajadores, jubilados, autónomos y monotributistas y desde el primero de octubre, las y los trabajadores de hasta $1.770.000 no pagarán más impuesto a las Ganancias", aseguró el actual ministro de Economía y agregó: "En paralelo, enviamos la ley al Congreso, para que este beneficio que planteamos para este trimestre sea para siempre".