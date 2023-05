El fuerte cruce entre Insfrán y Bullrich: "No va a ser Presidenta"

Tras los tuits de Patricia Bullrich sobre Gildo Insfrán durante su visita a Formosa, el gobernador le respondió con un fuerte discurso.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, apuntó este martes contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien viajó a la provincia del norte para reunirse con el candidato a la gobernación Francisco Carbajal. "No va a ser presidenta de la Argentina", expresó Insfrán sobre la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023. Bullrich había acusado al mandatario formoseño de "tirano".

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich aprovechó su visita a Formosa para criticar al gobernador. "Al llegar a Formosa me reuní con Fernando Carbajal, nuestro candidato a gobernador por JxC. Estamos trabajando con fuerza para devolverle la esperanza a una provincia sufrida y sometida al régimen del tirano Gildo Insfrán. Los formoseños merecen un cambio profundo", expresó la ex ministra de Seguridad.

En otro tuit, la presidenta del PRO reforzó su ataque a Insfrán, a quien acusó de "dictador y corrupto". "Estoy nuevamente en Formosa, una de las provincias más castigadas por el modelo decadente que arrastra la Argentina. Formoseños: no están solos en la lucha contra la tiranía de Insfrán", agregó.

El gobernador de Formosa, que busca la reelección, no se quedó callado ante los diversos mensajes de la dirigente de JxC. "No puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer, decir que somos corruptos, dictadores", comenzó su descargo Insfrán.

En el acto por la inauguración de una Casa de la Solidaridad en la localidad de Herradura, Gildo Insfrán cuestionó la trayectoria política de Patricia Bullrich. En ese sentido, marcó: "Ha recorrido todos los partidos. Como la Ucedé no existe más no fue de la Ucedé, si no habría sido de la Ucedé. Y, donde le tocó actuar como funcionaria, ha dado lástima".

"¿Ustedes saben qué dijo esa señora de quien habla cuando le dijeron que había que ganarme a mí? Dijo: 'Ustedes no se preocupen. Yo soy presidenta y a los seis meses la cabeza de Gildo Insfrán la traigo en una bandeja'", siguió su contestación Insfrán. Y afirmó: "Yo no soy San Juan Bautista, pero guarda con eso. Primero y fundamental, le digo a esa señora que haga todo tipo de amenaza, que diga lo que ella quiera. Lo único que le puedo garantizar es que no va a ser presidenta de la Argentina".

En la misma línea, dio sus motivos por los que cree que Bullrich no ganará las elecciones. "No va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como persona. En todos los actos de su gestión lo ha demostrado. Y esto es algo indeleble, algo que queda marcado en la persona", añadió.