Cuervo Larroque: "La fórmula a militar es Massa-Rossi"

El ministro de Desarrollo bonaerense aseguró que la fórmula del peronismo es la de unidad y marcó que lo importante es "ganar la elección" para luego debatir y reflexionar.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, palpitó las próximas elecciones 2023 y remarcó que importantes dirigentes del peronismo apoyan a la fórmula de unidad conformada por Sergio Massa y Agustín Rossi, a pesar de la existencia de la lista liderada por el dirigente social Juan Grabois. "La fórmula a militar es Massa-Rossi, muchos compañeros compartimos lo mismo", marcó.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el dirigente político señaló: "Estamos ante un proceso electoral y hay que ganar, no hay mucho para debatir. Se ha consolidado un escenario de unidad, que fue costoso y complejo y que nos devolvió la chance y la expectativa de poder ganar, que es vital para el peronismo y para la sociedad teniendo en cuenta lo que hay enfrente". Y sobre esto, agregó: "Ahora es momento de aunar esfuerzos, militar, caminar, convencer".

Con respecto a la ausencia de dirigente kirchneristas en la fórmula presidencial elegida, el "Cuervo" aseguró que se trata de una "falsa discusión" y que las diferentes terminologías son utilizadas para "bajarle el precio al peronismo" o "tratar de reducir la capacidad del movimiento nacional y popular en la Argentina". Sobre esto, apuntó: "Tenemos que ser inteligentes, valorar la unidad con Sergio (Massa) encabezando a nivel nacional y Axel (Kicillof), acá en provincia".

En ese marco, de cara a las elecciones presidenciales, Larroque manifestó que la discusión de fondo es entre el peronismo y el liberalismo. "Lo segundo ya sabemos qué es, conocimos una experiencia entre 2015 y 2019 pero la historia argentina está plagada de ese tipo de experiencias. En la mayoría de los casos, no se dio a través del voto democrático", agregó. Si bien manifestó que el Gobierno atraviesa un momento complejo, se observa una "recomposición en materia de empleo" y el objetivo pasa por recuperar la capacidad del salario. "Estamos en una senda y en un camino... Lo otro es ir al precipicio sin atenuantes", marcó.

"En mi caso, la fórmula es Massa-Rossi sin ningún tipo de duda. El peronismo tuvo la posibilidad de construir un escenario distinto al que teníamos días atrás. Siempre hay tiempo para debates y reflexiones pero hoy tenemos que concentrarnos en un objetivo concreto, que es ganar la elección", sostuvo firmemente el ministro.

Con respecto a la candidatura de Juan Grabois, el dirigente manifestó: "Juan es un compañero con mucha legitimidad, lleva adelante un trabajo social que todos conocen. Nuestra posición es clara, hoy hay que aunar esfuerzos, consolidar y focalizar sobre lo que es la fórmula de unidad que tanto esfuerzo requirió". Y subrayó: "Hubo un montón de reuniones y trabajo entre compañeras y compañeros para llegar a ese resultado, tenemos que ponderar eso. Después, mis respetos al trabajo de Juan".

Sobre el cierre, Larroque marcó que el peronismo debe mirar para adelante y no sobreanalizar el proceso que atravesó el Frente de Todos (FdT), sabiendo dónde estuvieron las principales dificultades y manifestando su fe en Massa. "Acá no sobra nadie, todos suman, me parece perfecto lo que está haciendo Massa. Hay que hablar con todo el mundo, el concepto de Unión por la Patria justamente plantea que por encima de cualquier diferencia está la patria. Eso tiene que generar la mayor unidad posible, con un mismo sentido", concluyó.