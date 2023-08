Cristina Kirchner liquidó a Macri: "Más mafioso no se consigue"

La vicepresidenta mostró que el ex presidente amenazó al electo gobernador de Río Negro en una entrevista en Todo Noticias.

La vicepresidenta Cristina Kirchner acusó al ex presidente Mauricio Macri de amenazar al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para obligarlo a que no de quórum en el recinto del Senado cuando se voten los pliegos de jueces y fiscales.

"Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado", afirmó Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.

"¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa", comenzó escribiendo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter donde mostró un video de Mauricio Macri en una entrevista televisiva.

"Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue", cerró.

La Vicepresidenta se refirió a la falta de quórum en el Senado que en las últimas sesiones no logró sesionar y tratar el nombramiento de más de 70 jueces. Entre ellos la jueza de Casación, Ana María Figueroa, quien integra la Sala tiene causas que la tienen como imputada.

En la entrevista que compartió Cristina Kirchner, el exmandatario hace referencia a los pliegos de los jueces que se deben tratar en el Senado. “Esto es muy peligroso, porque después (los jueces) tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño”, lanzó Macri, el mismo que puso jueces por decreto. Luego apuntó contra Guillermo Snopek, Alberto Weretilneck y Edgardo Kueider, tres senadores aliados. “Entonces , yo les pido ahí a Snopek, de Jujuy; a Kueider de Entre Ríos; y a Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tenga un compromiso con la patria. Que no dejen que nombren esos jueces militantes en esas listas”, disparó.

Falta de quórum en el Senado

El pasado 12 de julio, el interbloque del Frente de Todos que preside José Mayans no consiguió el quórum necesario de 37 senadores presentes para abrir el debate ya que Juntos por el Cambio (JxC) decidió no bajar el recinto. A los opositores ausentes, hay que sumar dos oficialistas que no bajaron al recinto. Son Edgardo Darío Kueider y Guillermo Snopek, los que, según apuntó la vicepresidenta, amenazó Mauricio Macri.

Entre los acuerdos solicitados por el gobierno nacional se encuentra Figueroa, quien junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos. Figueroa emitió su opinión al respecto la semana pasada, pero el sentido del voto se conocerá luego de la feria judicial.

El Senado no se reúne en sesión ordinaria desde el 13 de abril, aunque un mes después, el 11 de mayo, escuchó el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Ese día, el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria cuestionó el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al asegurar que forma parte del "partido judicial" que "persigue" a dirigentes políticos en la Argentina. En ese sentido, advirtió que "en algún momento hay que desarmar este poder" porque "de lo contrario es imposible gobernar".