Carlos Melconian habló sobre sus audios: "Abogado"

El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich se refirió a los audios por los que se lo señala por un presunto abuso de poder mientras era presidente del Banco Nación.

El economista Carlos Melconian, designado como eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) en las elecciones 2023, aseguró que la cuestión referida a los audios en los que se lo acusa de abuso de poder mientras era presidente del Banco Nación en 2016 “es tema terminado”, situación que atribuyó a que “se está gestando un cambio en la demanda popular”.

"Tema terminado. Tengo cosas mucho más importantes para discutir. Claramente se está gestando un cambio en la demanda popular. Una suerte de basta a la política. La gente dice ‘quiero certeza, sin perder el cambio y sin salto al vacío”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El sábado por la noche, consultado sobre la veracidad de los audios durante el programa de Mirtha Legrand, Melconian había asegurado que "es mentira total" y señaló que "tuve que buscar abogado porque no tengo abogado de cabecera" que "escuchará e irá a la justicia como corresponde".

"El conflicto de todo esto es 'quiero que lo levantes para afectar la candidatura de Patricia Bullrich'", expresó y señaló que "aún suponiendo que era yo, no era funcionario".

Además, Melconian afirmó que en los audios "también se meten en mi postura critica hacia Mauricio Macri y Marcos Peña" y recordó que él ya la había hecho pública.

"Cuando me dicen esto me pongo a pensar la fuente", manifestó el economista y dijo que se trata de "un señor, un tránsfuga de primer nivel, un hombre extorsionador"y remarcó: "Un tránsfuga, aparentemente de los servicios". "No estoy desesperado, porque es todo mentira", manifestó.

Por su parte, sobre los mismos audios, Bullrich aseguró que se trata de "una campaña sucia, son cosas editadas por un tránsfuga". Al respecto, sostuvo que "escuché varias veces el audio y es incoherente".

La designación de Larreta como eventual jefe de Gabinete de Bullrich

El profesional designado por Patricia Bullrich para ser su ministro de Economía en caso de ganas las elecciones dijo, en relación a la designación de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio que “hay cosas que estas previamente establecidas y hay tiempo para su lanzamiento”.

En ese sentido, rechazó las interpretaciones de algunos analistas en relación a que el anuncio hecho ayer por Bullrich se debería a que busca dar un golpe de efecto ante la eventualidad de marchar tercera en las encuestas.

“Acá la demanda no es de cambio con salto al vacío. Estamos en una semana crucial, hay que poner sobre la mesa lo que hay. Se está completando un circuito a una semana de la elección”, señaló.

Con información de NA y Télam