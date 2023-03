Alberto Fernández insistió: "No importa quién va a presidir Argentina, importa que sea de los nuestros"

El Presidente publicó un video en sus redes sociales como lo viene haciendo asiduamente. Allí repasó palabras de un acto de hace días, donde pidió: "No cambiemos".

El presidente Alberto Fernández publicó un nuevo video en sus redes sociales donde volvió a insistir con un mensaje en clave electoral, en medio de la interna del Frente de Todos. "No importa quién va a presidir la Argentina. Lo importante es que sea de los nuestros", escribió en la publicación de Instagram en una nuevo video, metodología que adoptó desde que comenzó el año. Esa frase la pronunció el martes, en un acto en la localidad de Morón, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Allí repasó palabras de un acto de hace días donde pidió: "No cambiemos". Ese día inaguró un conector cloacal. "La Argentina tiene un enorme futuro. Confiamos en nuestras políticas, este es el rumbo. No cambiemos. El país se desmoronó cuando nos desviamos de esta senda", expresó el mandatario.

Sucede en medio del debate por las candidaturas dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) y a horas de la apertura de sesiones ordinarias donde hizo eje en su gestión y no dio pistas de su candidatura para la reelección.

El posteo muestra partes del acto del martes en ese partido bonaerense. El equipo de comunicación del Jefe de Estado, comandado por Gabriela Cerruti, viene lanzando ese tipo de videos en forma semanal.

Fernández aseveró ese día: "No importa quién va presidir la Argentina en diciembre de 2019, importa que sea uno de los nuestros. Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada".

Ese mismo día, la portavoz de la Presidencia afirmó que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son candidatos para las elecciones de este año. “Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos, no podemos discutir una interna que no existe. El escenario no es ese”, sostuvo Cerruti, en declaraciones a la radio online Futuröck.

Cerruti aseguró esa mañana que la exhibición de afiches que se referían a una eventual reelección de Alberto Fernández "no tiene el aval del Presidente". "El Presidente va a tomar la decisión en el momento que tenga que tomarla. Ahora, está trabajando para que el espacio se ordene y tengamos el mejor candidato o la mejor candidata", subrayó. Planteó que Cristina "es una líder natural y una estratega que va a definir lo que ella quiera hacer" y explicó: "Todo el mundo que quiere convencerla o decirle a Cristina lo que tiene que hacer no conoce la personalidad de Cristina".

En un acto en la Poma, Salta, esta tarde Fernández pidió "dejar de lado las diferencias, parar el bochinche de la política y empezar escuchar el susurro de nuestro pueblo". Lo dijo mientras entregaba las primeras casas del programa Habitar Comunidad, con las que se alcanzan las 90.000 viviendas otorgadas en todo el país.

El miércoles, al cerrar la 141º apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Fernández expresó, en el único pasaje con algún tipo de tinte fuera de la gestión y más en clave electoral: "Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó. Que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que honestamente todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado de presidir los destinos de esta Patria".