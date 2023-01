Acuerdo entre Morales y Carrió para las elecciones 2023: fórmulas cruzadas y boleta única

En el inicio del año electoral, el titular de la UCR y la líder de la Coalición Cívica sellaron un entendimiento para "un proyecto de Nación". Carrió no descartó ser candidata.

En el marco del inicio del año electoral, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se mostraron juntos este martes y adelantaron que sostendrán un "gobierno de coalición" con "fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política".

"En lo político, vamos a sostener un gobierno de coalición, fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política", señaló Carrió a través de su Twitter, en un comunicado que se reprodujo con texto casi idéntico en las redes del jujeño. Según indicó, con Morales acordaron "trabajar en conjunto en un proyecto de Nación con un nuevo paradigma de crecimiento" y ahondó: "No se trata de un nuevo Gobierno sino de un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas de los modelos que nos llevaron a la ruina".

Asimismo, Carrió anticipó que habrá reuniones de trabajo de ambos equipos para tratar programas de economía, producción, educación, geopolítica para los próximos 50 años, lucha contra el cambio climático y el agua como recurso estratégico de la Humanidad. Finalmente, afirmaron que profundizarán "el tratamiento de los proyectos sobre energía, producción, la quita de trabas al sector agropecuario, reforma del Estado, un nuevo paradigma en Educación, economía del conocimiento, robótica e innovación, entre otros tópicos".

Morales es uno de los aspirantes a ser precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, contienda que tiene a dirigentes del PRO como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada María Eugenia Vidal y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich; además del auditor general de la Nación, el peronista Miguel Ángel Pichetto y el radical Facundo Manes. La posibilidad de una fórmula conjunta apenas había sido esbozada por Bullrich el año pasado, en momentos en los que se mostró con el diputado nacional del radicalismo Alfredo Cornejo.

Por su parte, Carrió advirtió que no descarta una candidatura este año solo si no hay "un acuerdo de decencia" en la alianza opositora. A todos los mencionados hay que sumarle al ex presidente Mauricio Macri, cuya definición se sabrá con el correr del año.

Quien se refirió al encuentro entre Morales y Carrió fue el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El diputado nacional celebró el "acuerdo para robustecer lo programático y una estrategia seria y consistente dentro de Juntos por el Cambio".

Si de buen entendimiento se trata, el titular del Comité nacional del partido centenario se mostró este fin de semana con Rodríguez Larreta y el senador radical Martín Lousteau y el diputado nacional Diego Santilli. El jujeño alienta el enfrentamiento en una PASO con el alcalde porteño, en un duelo entre los principales partidos de Juntos por el Cambio. La aparición de las fórmulas cruzadas podría dar lugar al reordenamientos de los sellos que integran la alianza opositora.