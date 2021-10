Tolosa Paz al macrismo: "Dicen bajar impuestos, pero Ganancias no lo tocaron"

La precandidata cruzó a Cambiemos y expuso el doble discurso de los candidatos para estas elecciones 2021.

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, cruzó a Cambiemos por proponer que bajarán los impuestos pese a que cuando fueron gobierno aumentaron el impuesto a las ganancias que pasaron a pagarlo más trabajadores y por un monto mayor.

"Escucho que hay que bajar impuestos, pero están quienes gobernaron hace cuatro años y no se animaron de liberar la carga del impuesto a las ganancias para los trabajadores", afirmó Tolosa Paz. En la campaña electoral de 2015, Mauricio Macri prometió quitar el impuesto a las ganancias, pero cuando fue presidente lo aumentó.

El gobierno de Alberto Fernández aumentó el piso del mínimo no imponible para que hoy paguen el impuesto a las ganancias los trabajadores que cobren más de 167.800 pesos.

"No debe haber suba de impuestos, sino una administración tributaria más inteligente. Hay que evitar la evasión tributaria e ir construyendo una matriz tributaria progresiva en una sociedad que tiene sujetos con mayor capacidad contributiva y sujetos que tienen menor capacidad contributiva", afirmó Tolosa Paz.

Frente a los demás candidatos que negaban la importancia del rol del Estado, la postulante del Frente de Todos enfatizó en la necesidad de impulsar la intervención para generar justicia distributiva. "El rol del Estado es fundamental para restructurar una economía golpeada por la pandemia del coronavirus", mencionó.

Tolosa Paz por el 17 de octubre: "Estaremos en la plaza"

La candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que buscarán mostrar las obras de la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del presidente, Alberto Fernández. La funcionaria adelantó que irá a la Plaza de Mayo el domingo 17 de octubre.

"No queremos tener dos años con una oposición que no da quórum y que no se sienta a dialogar en el Congreso", afirmó Tolosa Paz, quien explicó que buscarán un buen resultado electoral para intentar revertir las elecciones PASO.

"Necesitamos darle un dinamismo más que importante a la gestión", opinó la candidata que recordó que la Argentina atravesó una pandemia que complicó los niveles de empleo.

En una entrevista en El Destape Radio, la postulante participará del coloquio de IDEA. "Vamos a contar qué estamos haciendo. Podremos exponer cuál es el modelo de país que estamos impulsando"

Tolosa Paz adelantó que participará de dos actos por el 17 de octubre: el primero en Berisso junto al gabinete bonaerense y el segundo en la Plaza de Mayo. "Por supuesto que estaremos. Vamos a estar en la ciudad de Berisso tempranito donde arrancó el 17 de octubre. Festejaré el día de la madre y después iremos a celebrar el 17 de octubre", señaló.