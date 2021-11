Se derrumba la candidatura de Randazzo: más concejales se pasan al FdT

El exministro de Transporte de Cristina Kirchner se debilita políticamente con saltos inesperados en su espacio.

Florencio Randazzo se debilita políticamente con saltos inesperados en su espacio. A solo dos semanas de las elecciones generales del 14 de noviembre donde es candidato sufre la ida de concejales de su espacio. Se suman al Frente de Todos.

El distrito que más lo complicó fue Quilmes. Allí, la intendenta, Mayra Mendoza, recibió a integrantes de la lista local de candidatos a concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares pertenecientes al frente “Vamos Con Vos”, que responde al candidato a Diputado Nacional, Florencio Randazzo, quienes le comunicaron que renunciaron a sus candidaturas y al espacio político que representaban, y le manifestaron a la Jefa comunal su voluntad de apoyar a la lista del Frente de Todos que en Quilmes encabeza Ceci Soler.

“Hoy nos reunimos con candidatos de la lista del frente Vamos Con Vos de Quilmes, quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar al Frente de Todos el 14 de noviembre. El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Macri nunca más!”, sostuvo Mayra tras el encuentro. Estuvieron presentes los excandidatos a concejales y concejalas titulares Patricia Maciel, Carlos Rodríguez, Silvana Rodríguez y la excandidata a consejera escolar titular, Norma López.

“Hoy tuvimos una reunión con la Intendenta para ver los trabajos que vamos a seguir de acá en adelante. Nosotros decidimos trabajar con Mayra por decisión nuestra, porque necesitamos que no llegue (Mauricio) Macri de nuevo al poder. Nosotros somos de un barrio muy al fondo, el barrio La Paz, un barrio donde Martiniano Molina se olvidó totalmente, nunca hizo nada. Yo particularmente trabajaba en la Unidad Sanitaria La Paz, estaba cerca de La Matera, ni medicamentos llegaban para la gente”, expresó Maciel sobre la reunión.

Y agregó: “No queremos que vuelvan de nuevo, vamos a perder un montón de cosas que hemos ganado en la época de Cristina (Fernández de Kirchner) y ahora, con la época de Alberto (Fernández), hemos recuperado un montón de cosas y no las queremos perder. Por mis hijos y por mis nietos, no queremos que vuelvan más Macri y Molina porque ya sabemos lo que pasa. Es hambre y destrucción hacia la gente pobre, como vecinos no queremos que vuelvan”.

Por su parte, Carlos Rodríguez indicó: “soy un trabajador militante de toda la vida. Fui candidato en la lista de Randazzo y hemos tomado la decisión de venir a este espacio político, el de la intendenta Mayra Mendoza y nos recibió con las puertas abiertas. En el país se le dio una oportunidad a Macri durante cuatro años. Se le dio un barco que lo terminó chocando lamentablemente e incendiándolo. Hoy seguimos pagando las consecuencias del aumento sideral que hubo”.

A su vez, Norma López remarcó: “Estoy recontenta con la reunión que tuvimos, conformes con la charla y los pedidos que hicimos para los barrios, y a completarse en lo posible. Estoy muy satisfecha”. Por último, Silvana Rodríguez explicó: “la reunión fue buena, positiva, se hablaron de muchas cosas para los barrios y eso es lo que más nos interesa a nosotros, llegar a los barrios y a los vecinos. No queremos que vuelva Martiniano Molina ni (Mauricio) Macri, así que queríamos apoyarla a Mayra para que no vuelva a suceder lo que ya vivimos”.

Sucede luego de un mal resultado electoral, donde el espacio de Randazzo terminó quinto (con un 3.7 por ciento de los votos) en la pelea bonaerense por una banca en Diputados, varios candidatos a concejal decidieron bajarse de la lista local de Vamos con Vos y apoyar al Frente de Todos.

En Lomas de Zamora, Lorena Oviedo y Federico Morante también comunicaron su salida del espacio bajo el lema "con Macri nunca más". "Tanto la campaña como el resultado mostraron que hay dos modelos en pugna y somos varios los compañeros y compañeras que decidimos contribuir desde otro lugar. (Mauricio) Macri debería retirarse de la política en Argentina, ya hizo demasiado daño. Su tiempo ya pasó, es el pasado", señaló Oviedo al correrse de la nómina.

Oviedo es la referente de Movimiento Verde, un espacio ambientalista que había acordado con Randazzo para participar de manera interna y que logró colocar varios candidatos en las distintas listas locales. Oriunda de Lomas de Zamora, su salida provocó una baja general en otros distritos del GBA.

Lo que llama la atención es que horas después de bajarse, Oviedo ya se pronunció en favor de Martín Insaurralde, lo que no deja muy en claro por qué decidió entonces presentarse con Randazzo. "Insaurralde hizo una muy buena gestión en Lomas de Zamora con gran aporte en materia de políticas ambientales. Ahora lleva aire fresco, verde y sano a la provincia. Lo que viene es parte de un nuevo camino, de diálogo y trabajo", dijo.

Luego los candidatos de su espacio en San Vicente, Moreno y Cañuelas siguieron sus pasos. "En el Frente de Todos encontramos un acompañamiento a nuestra agenda de cuidado ambiental y un apoyo para continuar desarrollándola", sostuvo Elías Sosa desde Moreno.

En Florencio Varela también hubo fuga de candidatos y en La Matanza, perdió la lista entera que se había quedado con la interna. El candidato Juan Costieri dio un paso al costado y aseguró que "hicimos un gran esfuerzo el día de la elección y no sentimos, ni siquiera, un acompañamiento o señal de parte de la conducción. Ganamos la interna y Randazzo jamás nos llamó, que es lo primero que esperábamos. Nadie nos convocó para plantearnos los pasos a seguir. No nos dieron herramientas. Entonces, no vamos a exponernos más. Nunca vino a La Matanza en toda la campaña", según consignó el portal iProfesional.

En 2017, Randazzo tuvo un resultado muy malo en las PASO y sus dos principales referentes del Conurbano, Gabriel Katopodis y Juanchi Zabaleta, en San Martín y Hurlingham, volvieron a negociar con los referentes de la entonces lista kirchnerista Unidad Ciudadana para poder mantenerse en el gobierno. Cuatro años después, Randazzo vive la misma experiencia.