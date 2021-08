Santilli recorrió Escobar, con ejes en la inseguridad, tecnología y educación

En el marco de la campaña de cara a las legislativas, el precandidato a diputado nacional de Juntos repasó el trabajo en materia de seguridad como ministro porteño de esa área. "Hay que invertir la carga. El que tiene que tener miedo es el delincuente", apuntó.

El primer precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, realizó una recorrida por la localidad de Escobar y allí hizo foco en uno de sus ejes de campaña para estas elecciones 2021: inseguridad. Santilli aseguró que "el abordaje de la seguridad es la libertad". También, hizo hincapié en la tecnología y la educación.



"Nosotros hemos hecho un trabajo muy profundo en términos de seguridad, donde sabemos dónde está cada policía, cada patrullero, cada camioneta y cada moto. Sabemos lo que están haciendo y hay un sistema que controla toda esta operación", dijo sobre la gestión porteña que él mismo integró hasta lanzar su precandidatura. Sobre la cuestión de la inseguridad, añadió: "Hay que invertir la carga. El que tiene que tener miedo es el delincuente. Y hay que trabajar y proteger a los ciudadanos, proteger a las víctimas. Poner a disposición de la Justicia a los delincuentes, que es la que los tiene que condenar y con pruebas", dijo Santilli.

En el mismo sentido, afirmó que para colaborar con el Poder Judicial se debe utilizar la tecnología y, al respecto apuntó: "vos tenés cámaras, tenés imágenes, tenés video", tras lo cual recordó su condición de exfuncionario porteño a cargo de la cartera de Seguridad. "Yo quiero llevar eso adelante para la provincia (de Buenos Aires) y sé que lo puedo hacer. Sé que lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho y funciona en la Ciudad", agregó.



Por otro lado, al referirse a la cuestión educativa, Santilli dijo que en el territorio bonaerense hubo "un año y medio sin clases", lo que consideró "un horror". La frase no condice con lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, Si bien en varios distritos hubo pocas clases presenciales, especialmente el año pasado cuando aun no había vacuna, las clases no se vieron interrumpidas ya que continuaron de forma virtual.

Sobre el tema educativo, cerró: "Lo que hay que hacer es rápidamente reconstituir las pruebas Aprender para saber qué nos dejó la pandemia, tener un diagnóstico para mejorar, porque el tiempo perdido no lo podemos recuperar. Y sobre todo, tenemos que mejorar e incorporar nuevos contenidos en todo el aprendizaje".