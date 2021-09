Palermo y la villa: crece la polémica por las declaraciones de Vidal sobre el consumo de marihuana

En medio de un debate sobre la legalización de la marihuana, María Eugenia Vidal defendió el consumo de porro en Palermo y discriminó a la gente de las villas. Cómo fue el comentario discriminatorio de la precandidata a diputada del macrismo en la Capital Federal.

La candidata a diputada nacional para estas elecciones 2021 María Eugenia Vidal denotan odio y clasismo. En un debate sobre la legalización de la marihuana, la precandidata a diputada de Juntos en la Capital Federal defendió el consumo de porro en Palermo y discriminó a la gente de las villas.

En una entrevista que le concedió a Filo News, el periodista Julio Leiva le consultó: "Quiero llevarla a una agenda más joven en cuanto a la temática, una tiene que ver con la marihuana medicinal, ahora la industrial y en el futuro podría ser el debate de la marihuana recreativa. ¿Cuál es su postura con respecto a eso?".

Vidal, en principio, se mostró en contra del consumo de la marihuana, aunque también intentó aclarar su postura para excusarse: "Yo ya dije que estoy en contra y quiero explicar desde dónde se construye mi opinión. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno pueda decidir qué hacer, pero me parece que hay dos realidades muy distintas".

María Eugenia Vidal brindó un vergonzoso comentario clasista sobre el consumo de marihuana.

Luego, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires lanzó el vergonzoso y repudiable comentario clasista: "Una cosa es fumarte un porro un sábado por la noche, con amigos y relajado, con tu pareja o solo... y otra cosa es vivir en la villa 21-24, en Zavaleta, o en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado, son dos caminos distintos".

Como si fuera poco, Vidal le echó la culpa a la gente de la villa por no poder legalizar la marihuana en la Argentina: "Si escuchás a las madres de chicos adictos al paco o los curas villeros, yo camino en los barrios pobres hace 15 años y no me lo cuenta nadie. Todas las semanas de mi vida vi esas realidades. Por esos pibes, no me parece que estemos listos para eso. Para esos pibes, la marihuana no es un consumo ocasional o de recreo y plenamente elegido. Es parte del inicio de un camino mucho más duro, donde tienen muchas menos oportunidades para elegir".

Patricia Bullrich salió al cruce de María Eugenia Vidal en la previa de las elecciones 2021

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre la precandidatura a diputada nacional por Ciudad de María Eugenia Vidal y volvió a criticarla antes de las elecciones 2021: "Yo era mejor candidata que Vidal y hubiera sacado más votos". Sin embargo, aclaró: "Pero no quiero ser diputada. Y es por eso que decidí no estar", reconoció en declaraciones a TN. Así y todo dejó bien en claro: "Yo votaría a María Eugenia".