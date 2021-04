El expresidente del bloque de PRO en Diputados, Nicolás Massot, admitió este domingo que existen "diferencias de formas y estilos de liderazgo diferentes en Juntos por el Cambio", y sostuvo que desde su sector están "dispuestos a llevar sus propuestas a las primarias" de la coalición opositora.



En diálogo con Radio 10 y de cara a las próximas elecciones, Massot dijo que espera que Juntos por el Cambio (JXC) podrá "generar de nuevo esa expectativa de ser nuevamente alternativa, no sólo por autocrítica sino por regeneración de los liderazgos", aunque evitó aclarar qué liderazgos deberían renovar. "Estamos dispuestos a llevar nuestro estilo y nuestras propuestas a las primaria de Juntos por el Cambio", sostuvo en otro tramo de la entrevista, dejando en claro que no ve cercana la posibilidad de un acuerdo consensuado.



Consultado sobre las declaraciones del intendente de Vicente López, Jorge Macri, en referencia que Emilio Monzó no pertenece a su espacio, dijo que no le "asignaba relevancia" a esa apreciación sobre su socio político. "Es una expresión que solamente sostiene él (por Macri). Hay dirigentes que en vez de observar la agenda de la gente observan la propia", dijo el exjefe del bloque PRO, que consideró que su postura podría obedecer a "especulaciones electorales", en suelo bonaerense, donde tanto Macri como Monzó quieren ser candidatos a la gobernación.

Sobre su propio futuro político, dijo que buscará ser una "alternativa real a los 12 años del Frente Renovador" en Tigre, distrito donde vive hace varios años. Massot también fue consultado sobre las internas entre duros y moderados en JXC. Pero dijo que tanto la oposición como el Frente de Todos "presentan una multiplicidad de actores que tiene coincidencias de fondo, en términos de las políticas públicas que cada uno defiende, pero existen diferencias de formas y estilos de liderazgos diferentes", y eso es "genuino y lo más esperable".

Sobre la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones primarias, aseveró que "en la medida que no haya avivadas para modificar las reglas de juego, es una discusión genuina" y debe discutirse en el Congreso. Finalmente habló de las visitas del juez Mariano Borinsky al entonces presidente Mauricio Macri, al recordar que el juez encabezó la comisión que redactó las reformas al Código Penal y Procesal Penal, y dijo que era "normal" la visita si se vinculaba a esa tarea.



"La visita en sí misma no me parece señal de nada. Es absolutamente razonable que un Presidente y su ministro de Justicia tengan encuentros con miembros del Poder Judicial en cuanto tengan que ver con una agenda de trabajo. Cualquier otra cosa tiene que ser investigada", apuntó.