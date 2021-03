El pasado jueves 18 de marzo, Mauricio Macri realizó la presentación de su libro "Primer Tiempo" lo que dio el puntapié inicial a la campaña del macrismo para las elecciones 2021. Como si quisiera copiarle los pasos a Cristina Kirchner, quien tiempo antes de anunciar a Alberto Fernández como candidato presidencial lanzó "Sinceramente", el líder de Juntos por el Cambio anticipó que intentará retomar el poder en las elecciones 2023. Sin embargo, Gerardo Morales -gobernador de Jujuy y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR)- advirtió que no volvería a apoyarlo como lo hizo en 2015.

"No lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente", sostuvo Morales en diálogo con el programa Lado P, conducido por Eduardo Paladini y Elizabeth Peger en Radio Rivadavia. Y también cuestionó al equipo que trabajó con Macri durante su gestión: "Hay que dejar un poco la consigna del gobierno de los CEO. Había una campaña de que era el mejor equipo en (los últimos) 50 años, y se ha visto que no fue así".

En tanto, el Gobernador de Jujuy remarcó que le gustaría que el radicalismo tome una posición mucho más protagónica en las próximas elecciones presidenciales y además se diferenció del macrismo: "Nosotros creemos en el Estado y el PRO no cree tanto. Nuestra aspiración es que Juntos por el Cambio se ubique más en el centro, que sea una fuerza política racional. Nosotros (radicalismo) somos un partido político, el PRO todavía no ha llegado a serlo. Quiero un Presidente que venga del radicalismo y quiero ser candidato".

"Nuestra aspiración es que no representemos a la derecha. Queremos que Juntos por el Cambio se ubique más en el centro, que sea una fuerza política más racional, que ayude donde hay que ayudar al Gobierno y que se plante donde hay que plantarse", agregó Morales.

En tanto, Morales indicó que Alfredo Cornejo -ex gobernador de Mendoza- "quiere ser candidato" a Presidente en 2023, por lo que le "gustaría" que si en el radicalismo hay dos o tres candidatos, se produzca "una buena interna" para que vayan "con un solo candidato a disputarle al PRO". En esa línea, expresó su deseo de que Juntos por el Cambio "no llegue" a las elecciones de 2023 con un solo candidato, y aclaró: "Las internas partidarias y el debate vienen bien".

Pese a las diferencias que afirma mantener con Macri, el Gobernador de Jujuy aclaró: "Él (Mauricio Macri) siempre es bienvenido a Jujuy, más allá de que no lo apoyaría nuevamente como candidato a Presidente. No digo que no siga en carrera, yo no me inscribo en los que lo quieren jubilar tampoco".