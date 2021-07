Facundo Manes confirmó su candidatura a diputado en la Provincia de Buenos Aires

Así como lo adelantó El Destape, El neurocientífico formalizó su decisión a través de una publicación en redes sociales e irá por la diputación nacional por la UCR en la Provincia de Buenos Aires.

Tal y como lo adelantó El Destape, el neurocientífico Facundo Manes confirmó hoy que se presentará en las próximas elecciones como candidato a diputado nacional por la UCR en la Provincia de Buenos Aires y remarcó que "es tiempo de estar presentes".

"Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar. Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes", sostuvo el dirigente opositor.

A través de sus redes sociales, la flamante figura del radicalismo señaló que por esa razón decidió aceptar la invitación que le hizo la Unión Cívica Radical y "participar en las próximas elecciones".

"Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros", destacó. Y agregó: "Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final".

Los números de la interna

En junio, Juntos por el Cambio mandó a hacer una encuesta para conocer las imágenes de cada uno de sus posibles candidatos en la provincia. Según el sondeo realizado por Giacobbe & Asociados S.A.(del 16 al 18 de junio – las encuestas son a mes vencido – en todo el país en base a 2.500 casos), en Buenos Aires Facundo Manes cosecha un 33,8% de imagen positiva, un 18,8% regular, un 19,7% negativa y un 26,8% de desconocimiento. Lo sigue Diego Santilli con el 31,3% de visión favorable; 23,7% regular; 27,5% negativa y 17% de desconocimiento. De mirar esos números, el neto le resulta mejor al radical pero eso no necesariamente se traduce en intención de voto.

Sólo tomando las imágenes positivas, regulares y negativas, desde la UCR dicen que el vicejefe de Gobierno porteño es un buen candidato y el neurocirujano es aún mejor pero el acuerdo no estaría por llegar. Jorge Macri, el PRO del ala dura, está cerca de Santilli en la ecuación matemática: 30,4% de visión positiva, 21,5% regular, 35,1% negativa y 17% de desconocimiento. Números que desde Vicente López fogonearon para instalar que el apellido no le jugará en contra.

Sin embargo, imagen positiva no es lo mismo que intención de voto. Un sondeo de Clivajes Consultores, arrojó que el 28,9% se inclinaría por elegir al candidato del larretismo, Diego Santilli, por el del ala dura, Jorge Macri, con un 16,7%. Facundo Manes, en tanto, cosecharía una intención de voto del 10,7%, seguido por Elisa Carrió (7,7%) y Emilio Monzó (5,1%).