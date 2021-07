Elecciones 2021: Facundo Manes anuncia su candidatura y avanza la PASO con Santilli

En las próximas horas, confirmará que será la primera cara en la boleta del radicalismo por Buenos Aires.

El neurocirujano Facundo Manes confirmará, en las próximas horas, que será el candidato del radicalismo para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en estas elecciones 2021. De este modo, el escenario de Juntos por el Cambio comienza a acomodarse y se encamina a una PASO entre el outsider, como se define, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. El lanzamiento será el sábado, según confirmaron fuentes de la UCR bonaerense a El Destape.

Sin la militancia radical de su hermano Gastón, la cúpula nacional de la UCR apostó por Manes el 17 de junio, cuando le pidió formalmente que sea cabeza de una lista de unidad que no va a tener lugar. Si el neurocirujano encabezara esa boleta de consenso, la segunda debería ser una mujer (¿Elisa Carrió? ¿Margarita Stolbizer?), seguida del hombre PRO, Santilli, por el larretismo. Un acuerdo que no gusta. Por lo tanto, la contienda será entre dos figuras fuertes: el científico y el (ex) porteño.

El radical ya había empezado a oficiar de candidato antes de serlo. Fue uno de los que formó parte de la comitiva de la UCR hacia Jujuy el domingo pasado, cuando se impuso el oficialismo de Gerardo Morales en las elecciones legislativas provinciales. Santilli tampoco estuvo calmo en estos días. Se reunió en la provincia con intendentes, ex jefes comunales, legisladores locales y nacionales y dirigentes territoriales que bancaron su desembarco y se sacaron fotos en pos de la unidad.

Incluso, el tridente de mandatarios municipales que estuvieron en los encuentros (Néstor Grindetti por Lanús, Diego Valenzuela por Tres de Febrero y Julio Garro por La Plata) también tuvieron su meeting con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO a nivel nacional que se encamina a acordar para que María Eugenia Vidal encabece la lista de Diputados nacionales por la CABA.

En un frío 17 de junio, cuando se encontró el comité radical, Manes analizó que en la Argentina hay una “falta de rumbo y de esperanza” y lo central girará en torno de “pensar un plan de país basado en el paradigma del conocimiento, y eso implica invertir en la gente, en la salud, en la educación, en la ciencia y tecnología como motor de desarrollo”. “Es un momento clave y ya no depende de quién se involucra sino de cómo nos involucramos todos. Me voy muy contento y estimulado, veo un partido popular que quiere ponerse de pie y liderar pero con una causa”, reflexionó y agregó: “Si la UCR se pone de pie, lidera, se abre y convoca a todos los sectores, voy a acompañar como acompañaría a cualquier sector que quiere el progreso”.

Si bien ese día decidió no confirmar nada y advirtió que primero lo charlaría con su familia, todos los dirigentes sabían que iba a ser la cara visible de una boleta que le permitirá negociar al radicalismo. Hasta hace unos días, incluso, desde el PRO consideraban que el científico se iba a bajar por no tener un partido fácil por delante, pero eso no ocurrió. Ahora, con una figura que consideran fuerte, desde la UCR se sentarán en la mesa para negociar cargos con la lapicera en la mano.

En ese mismo encuentro, Martín Lousteau había advertido que “las figuras son muy importantes tanto a la hora de discutir internamente como presentarse a la sociedad” y analizó que “cuando uno puede mostrar que tiene candidatos que pueden ganar, lo que uno demuestra es que quiere ganar y querer ganar es salir de la comodidad de las minorías, dentro de una coalición o frente a un gobierno, para ir a la incomodidad de querer ganar para modificar la realidad”. “Ojalá tengamos flor de primaria”.

Manes no es una figura que sólo tiene la banca radical, también ganó el visto bueno de quien se enfrenta al larretismo en Buenos Aires, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que aún no se bajó formalmente de la pelea pero teje acuerdos por lo bajo con el neurocirujano, sobre todo a nivel local para colocar nombres propios. Para el primo, Cambiemos puede "ir a la cancha con candidatos que no tengan cargos", como Facundo Manes con quien está tejiendo una alianza por lo bajo y quien se definirá este fin de semana para ponerle el moño a la interna de Juntos por el Cambio. "Podemos armar una lista super representativa, decente, sin estar haciendo estos movimientos" pero "el empujón desde la Ciudad responde a otra época", analizó con la necesidad de hacer foco en el equipo y no en un nombre puntual.

Para Macri primo, "Horacio Rodríguez Larreta está impulsando el desembarco de Diego en provincia que para mí está mal, como está mal que yo tenga que pararme enfrente para ponerle un límite y decirle que hay un proyecto bonaerense. Desordenamos todo, de golpe perdemos el norte pero también hay derecho". "Me enojo mucho porque me parece injusto para un montón de militantes, dirigentes y vecinos que confían en nosotros, no estamos brindando el espectáculo correcto a la sociedad, uno no se presenta a elecciones sólo porque puede ganar".

En esa lucha, el jueves, en un bar de Palermo, se vieron las caras Macri y Larreta para levantar la bandera blanca en medio del campo de batalla. Acordaron tomarse unos días para avanzar con las negociaciones, frenar con las fotos de apoyo y retomar el discurso de unidad frente a cualquier otra alternativa.

Mientras tanto, la dirigencia de Juntos por el Cambio busca atacar varios frentes: sumar al GEN al espacio, para lo cual Alfredo Cornejo, titular de la UCR, se reunió con Margarita Stolbizer y Sergio Abrevaya esta semana; e intentar acomodar a la tropa de Neuquén, que sufrió la salida de un legislador propio cansado de los manejos internos.

Los números de la interna

En junio, Juntos por el Cambio mandó a hacer una encuesta para conocer las imágenes de cada uno de sus posibles candidatos en la provincia. Según el sondeo realizado por Giacobbe & Asociados S.A.(del 16 al 18 de junio – las encuestas son a mes vencido – en todo el país en base a 2.500 casos), en Buenos Aires Facundo Manes cosecha un 33,8% de imagen positiva, un 18,8% regular, un 19,7% negativa y un 26,8% de desconocimiento. Lo sigue Diego Santilli con el 31,3% de visión favorable; 23,7% regular; 27,5% negativa y 17% de desconocimiento. De mirar esos números, el neto le resulta mejor al radical pero eso no necesariamente se traduce en intención de voto.

Sólo tomando las imágenes positivas, regulares y negativas, desde la UCR dicen que el vicejefe de Gobierno porteño es un buen candidato y el neurocirujano es aún mejor pero el acuerdo no estaría por llegar. Jorge Macri, el PRO del ala dura, está cerca de Santilli en la ecuación matemática: 30,4% de visión positiva, 21,5% regular, 35,1% negativa y 17% de desconocimiento. Números que desde Vicente López fogonearon para instalar que el apellido no le jugará en contra.

Sin embargo, imagen positiva no es lo mismo que intención de voto. Un sondeo de Clivajes Consultores, arrojó que el 28,9% se inclinaría por elegir al candidato del larretismo, Diego Santilli, por el del ala dura, Jorge Macri, con un 16,7%. Facundo Manes, en tanto, cosecharía una intención de voto del 10,7%, seguido por Elisa Carrió (7,7%) y Emilio Monzó (5,1%).

La tendencia también se repetiría en la Ciudad de Buenos Aires, donde Mauricio Macri cosecha una muy alta imagen negativa. En ese distrito, según Clivajes, se impondría María Eugenia Vidal (27,20%) por sobre Patricia Bullrich (22,50%). Pero esa interna está próxima a quedar en el olvido. Avanzan las conversaciones para lograr la unidad y evitar una pelea que dejará más heridos de lo necesario.

Hace dos semanas, en un Zoom con su “amiga personal” Elisa Carrió, Vidal habló sobre la presidenta del PRO: “Todos los que formamos JxC, y particularmente los que somos dirigentes del PRO, valoramos el rol que Patricia tuvo en este año y medio, que haya puesto el cuerpo después de un momento difícil para nosotros. Sé que ella, como todos y todas, entiende el valor de la unidad, de una sociedad que nos pide que le pongamos un límite al Gobierno y reconstruir una esperanza”.