Elecciones 2021: Santilli se lanza como precandidato a diputado nacional esta semana

El acto contará con la presencia de legisladores nacionales e intendentes PRO, categoría que engloba a Jorge Macri. Competirá en la interna contra el radical Facundo Manes.

Diego Santilli no esperará al sábado para confirmar su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para estas elecciones 2021 y se lanzará este jueves, probablemente cerca del mediodía, en un acto que tendrá la presencia de distintos dirigentes bonaerenses y nacionales, entre los que se contarán a los intendentes PRO, categoría que engloba a un Jorge Macri recientemente bajado de la cabeza de una lista paralela interna. La foto de la unidad en este caso será imposible y la PASO con el radicalismo ya es un número puesto para el próximo 12 de septiembre.

La presentación en sociedad será similar a la que Juntos por el Cambio realizó en la Ciudad de Buenos Aires cuando se lanzó María Eugenia Vidal: una foto de semi unidad, la presencia prácticamente confirmada de Horacio Rodríguez Larreta, intendentes, legisladores nacionales – dado que es una elección nacional –, referentes de cada espacio que integra y apoya la lista de Santilli y también del peronismo no kirchnerista que buscarán cooptar y con quienes ya se mostraron públicamente.

A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad, en la provincia esperan contar con una convocatoria a la prensa para visibilizar y darle más volumen a una lista que se terminará de definir el sábado 24, la fecha límite, y se enfrentará a la encabezada por Facundo Manes por un lado y Gustavo Posse, por el otro, los dos del radicalismo. Ambos dirigentes de la UCR confirmaron su carrera electoral, el primero con un video casero y el segundo ya inundó de afiches las calles.

El lanzamiento de Santilli fue pergeñado por la llamada “mesa de los lunes” que se reúne hace varias semanas en la provincia y hoy amplió su convocatoria a al menos dos días por semana. Ese espacio está liderado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que se convirtió en el jefe de campaña del actual vicejefe de Gobierno porteño y una de las figuras para lograr la unidad PRO en la provincia.

La mesa de campaña está conformada, además de Grindetti, por Santilli, el diputado nacional Cristian Ritondo y un intendente por cada sección electoral con figuras como Jorge Macri en su carácter de presidente del PRO bonaerense, Diego Valenzuela (Tres de Febrero) por la primera; Julio Garro (La Plata) por la octava; el alcalde de Lanús por la tercera; Pablo Petrecca (Junín) por la séptima; Gillermo Montenegro (General Pueyrredón) por la quinta; Héctor Gay (Bahía Blanca) por la sexta.

Operativamente, los integrantes de la mesa manejarán la campaña en cada sección electoral de la provincia con la coordinación de Grindetti para que todo lo discutido, conversado y decidido allí se haga efectivo. Además, trabajan en conjunto con la Coalición Cívica bajo la figura de Maricel Etchecoin que eleva pedidos de su espacio, referenciado en la figura de Elisa Carrió.

El factor Jorge Macri

Durante las largas semanas de negociaciones, el larretismo le propuso a Jorge Macri ser el tercer candidato en la lista que encabezará Diego Santilli, algo que podría quedar en la nada. Sin embargo, el intendente de Vicente López ya arrancó con el armado electoral para ubicar nombres cercanos a su figura en ambas listas, lo que incluye la de Facundo Manes. “Compito internamente, no me peleo. El acuerdo no es entrega", dijo en las últimas horas.

El primo tiene la voluntad de presentarse como candidato a gobernador en 2023. Esos planes podrían encontrarse con el escollo Santilli nuevamente, el postulante casi natural (dependiendo de cómo le vaya en esta elección) del larretismo. Por eso algunos no descartan un apoyo hacia la figura de Manes, alguien que querría competir por la presidencia de la Nación en el próximo año impar, pero desde el PRO entienden que sería imposible que el titular provincial del partido se pliegue a la UCR. Su presencia en el lanzamiento del nuevo bonaerense, todavía no confirmada por el entorno, terminará de marcar la cancha y despejar estas dudas.

"Tomé una decisión personal de intentar no dividir más a nuestro espacio que en PBA es muy funcional al kirchnerismo. No podíamos ir a una competencia de tres y espero que se llegue a una lista de unidad entre Manes y Santilli", sostuvo el alcalde en declaraciones a Radio Mitre y justificó que "en una PASO legislativa, las listas se mezclan; ambos serán diputados pero se define quién es uno y quién es tres".

Con el cierre de listas, Juntos – el nuevo sello en la provincia – determinó el piso electoral para que las listas perdedoras puedan colar a sus dirigentes en la ganadora, la que llegará a las urnas el 14 noviembre. En la octava, quinta y séptima sección electoral será del 25% (igual al de los concejales); en la cuarta del 21,43% mientras que el segmento más populoso bajará al 20%. Éste incluye la primera, la segunda, tercera y sexta sección electoral. La clave: pisos más bajos, más posibilidad de evitar filtraciones de listas no cooptadas por la general; pisos más altos dejan afuera a espacios más pequeños o los obliga a la unidad y evita boletas conformadas de la noche a la mañana.

El jueves, cuando Macri decidió bajarse del primer lugar de una lista, hubo una foto entre el alcalde del conurbano norte y Horacio Rodríguez Larreta. Cerca suyo aclararon que, a diferencia de un Miguel Ángel Pichetto que acompaña la lista de Santilli y compartió un café público con él, el acuerdo del hombre de Vicente López fue sólo con el mandatario porteño, no con el nuevo bonaerense. Y que eso quedó claro. "Horacio es mucho más abierto, ha tenido la capacidad de incluir a todos, de buscar consensos. Hay que aprender a pasar de ser una fuerza unipersonal a una fuerza de muchos liderazgos donde en momentos brillan más unos y en otros, otros, pero todos permanecemos y tiramos para adelante", explicó Macri, casi dejando atrás las tensiones de las últimas semanas.

Más allá de lo que vaya a pasar de acá al sábado, Jorge Macri ya piensa en el 12 de septiembre. Según adelantan, su intención es mostrar la unidad pese a la derrota inevitable de una de las listas que compitan en la PASO: ir al búnker del perdedor para, juntos, viajar al del ganador y mostrarse en una misma foto pensando en el 14 de noviembre. Falta una eternidad.