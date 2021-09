Elecciones 2021: por qué Macri no habló y la pregunta que descolocó a Vidal

Desde hace varios meses que Juntos por el Cambio adoptó como estrategia de comunicación que Mauricio Macri no hable ni tenga protagonismo en el partido. Anoche, tras el triunfo en las PASO 2021 y tal y como sucedió en el cierre de campaña, el ex presidente de la Nación no dio ni un solo discurso. Como consecuencia, un periodista de C5N le consultó a María Eugenia Vidal y la candidata a diputada quedó descolocada.

Durante la conferencia de prensa que brindó tras conocer los resultados de las elecciones 2021, el reportero Lautaro Maislin le hizo dos picantes preguntas a Vidal. La primera fue la siguiente: "Quería preguntarle qué lectura hace de la decisión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio de hacer una nueva conferencia de prensa después de lo de Costa Salguero, encabezada principalmente por Patricia Bullrich y Morales. ¿Lo lee como que hay una decisión de que haya una centralidad en Horacio Rodríguez Larreta y en usted?".

"En principio, este encuentro con gobernadores que están viniendo de otros lugares del país ya estaba previsto. Habíamos hablado el jueves para que fuera de esta manera y nos reuniéramos en otro lugar una vez que se terminaran los cierres en los respectivos búnkers de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires", respondió la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que se lanzó como precandidata a diputada en la Capital Federal.

En tanto, el periodista también le consultó cuál es la razón por la que el ex presidente de la Nación, a quien le fue pésimo durante su gobierno entre 2015 y 2019, no habla en ningún acto público de Juntos por el Cambio: "¿Por qué Mauricio Macri tuvo tan poca participación en el cierre de la Ciudad? Simplemente subió al escenario, saludó unos segunditos y no pudo dar el discurso".

En esta oportunidad, y con cierta incomodidad, Vidal justificó la decisión de que Macri no tenga protagonismo en las elecciones: "En segundo lugar, hubo una decisión porque sabíamos que se iban a integrar la lista de Adolfo (Rubinstein) y de Ricardo (López Murphy), de que habláramos los candidatos. Fuera de los candidatos, no habló ninguno de los referentes nacionales. Eso incluye a Macri, que además me acompañó a lo largo de la campaña y estuvo hoy conmigo en el búnker y en el escenario". Y resaltó: "Él es una parte muy importante de este espacio".

