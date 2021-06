Elecciones 2021: Monzó mostró su furia y estalla la interna en Cambiemos

El ex diputado de Cambiemos ratificó sus intenciones de ser candidato a gobernador para el 2023.

El ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó echó más leña al fuego a la interna dentro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2021 cuando disparó contra los candidatos porteños del espacio que buscan instalarse en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones, como fue el caso de María Eugenia Vidal; ahora del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

"No sé si va haber PASO entre esos actores", dijo Monzó en referencia a Santilli y Jorge Macri

En una entrevista con Viviana Canosa, el dirigente peronista ratificó sus intenciones de ser gobernador de Buenos Aires en el 2023 y aprovechó para criticar a los candidatos porteños que ha instalado el PRO desde el 2015 a esta parte.

"Vidal va ir por Capital... no sé si es un poco que vuelva a la Ciudad... no sé. Es algo que tenemos que terminar, terminemos con la hipocresía. Basta de ciudadanos de Ciudad en la provincia de Buenos Aires. Me re calienta eso. Lo digo por todos, es una autocrítica", disparó Monzó contra la línea de dirigentes y referentes del PRO porteño que se instalan en el territorio bonaerense. Vidal, nacida en Flores pero habitante de Castelar, pasó en 2015 de vicejefa de gobierno porteño a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora, nuevamente, suena para ser cabeza de lista en Juntos por el Cambio para la Capital Federal, lo que desató la furia de la protegida de Macri, Patricia Bullrich.

En esa línea, aseveró que la PBA necesita "una transformación porque hay que reformar el sistema de salud, de seguridad, electoral. La provincia de Buenos Aires está mal parida desde 1860" y analizó: "Somos una provincia unitaria que depende del Gobierno nacional, no es casualidad que ningún gobernador bonaerense alcanzó la presidencia, a excepción de Duhalde que fue por otra vía. Es el fantasma de Nación, la provincia de Buenos Aires y por eso nos pisa desde el primer día".

"Cómo puede seguir existiendo La Matanza, es un agujero negro para los propios matanceros"

"Yo quiero agarrar la Provincia, yo le quiero dar sentido. Tenemos 70 diputados pero ninguno bonaerense, porque son elegidos por el Gobierno nacional, son elegidos en otro despacho", arremetió Monzó y enfatizó: "Quiero ser gobernador porque siento a la Provincia, no es que la conozco por un manual de geografía, la conozco toda".

De cara a las próximas elecciones, el ex legislador de Cambiemos analizó el escenario y cómo se está acomodando los diversos actores, a lo cual, consideró que "el partido radical va a presentar a Facundo Manes, que es un muy buen aporte para la política argentina". En tanto, al ser consultado sobre una gran interna entre el intendente de Vicente López, Jorge Macri; Santilli; Vidal, y otros; Monzó subrayó: "No sé si va haber PASO entre esos actores, si hay PASO bienvenido sea, para que la gente con su voto pueda decidir las diferentes propuestas".

"A diferencia de lo que fueron las elecciones anteriores, que había una dependencia casi absoluta de Macri, ahora la marca Cambiemos es más amplia que las personas, es una representación más heterogénea", concluyó.