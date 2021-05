Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, haya hecho públicas sus pretensiones de ser candidata, Elisa Carrió se metió en la interna de Juntos por el Cambio en la previa de las elecciones 2021. En medio de la falta de una conducción clara del espacio, sostuvo que ve con buenos ojos liderar el partido de cara al futuro, un planteo que choca de frente con las intenciones del ex presidente Mauricio Macri y su salieri.

Sin mencionar dirigentes en concreto en el armado opositor, Carrió marcó diferencias de estrategia dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Lo hizo de cara a las legislativas de noviembre y al 2023, y luego de que Bullrich haya expresado sus intenciones de presidir el país.

En ese sentido, afirmó: "Yo pretendo conducir junto a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio una Argentina que no vuelva a tener muertos como en el pasado. Juntos por el Cambio va a resolver sus problemas porque hay un grupo de dirigentes que no son halcones que está a cargo de la responsabilidad de la conducción".

"Mauricio Macri me dijo '¿pero vos eras halcón?'. 'No', le dije, 'vos te equivocás, yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción'. No hay halcones oportunistas, en todo caso hay cotorras oportunistas, los que en el momento de la crisis cacarean y la gente dice 'mirá qué bien, hablan todo el tiempo', (pero) eluden la responsabilidad por lo que viene", sostuvo la exdiputada.

Carrió y su intento de desestabilizar al Gobierno

Para Carrió "lo han volteado a Alberto Fernández como presidente", a la vez que consideró que el mandatario dice "lo que Cristina Kirchner quiere escuchar".

En relación a las tensiones de las últimas semanas en propios sectores del Gobierno en torno al ministro de Economía, Martín Guzmán, y su política fiscal, arremetió: "Lo que viene es muy difícil porque Cristina no puede parar, ya ha volteado a Guzmán".

Fiel a su estilo, su descripción sobre la gira presidencial, en compañía con Guzmán, fue contundente: "Ese viaje a Europa es del rey desnudo junto a un ministro ido​".