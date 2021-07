Elecciones 2021 en CABA: la lista confirmada de Juntos por el Cambio con Vidal a la cabeza

La lista que responde políticamente a Rodríguez Larreta será encabezada por María Eugenia Vidal. Enterate todos los precandidatos de Juntos por el Cambio en esta nota.

A horas de la finalización del plazo para la presentación de la listas de precandidatos de cara a las elecciones legislativas 2021, Juntos por el Cambio presentó la lista definitiva en la Ciudad de Buenos Aires que responde políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, encabezada por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal. Como ya había anticipado El Destape, la ex gobernadora bonaerense construyó una boleta inclusiva para los aliados fundadores y empezó a copar puestos muy importantes del Gobierno porteño.

Finalmente, se confirmaron los nombres que integrarán la lista que no logró ser única, y que deberá enfrentarse a la comandada por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy y el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

La lista de Juntos por el Cambio en CABA que encabeza Vidal

María Eugenia Vidal estará acompañada por el radical liberal Martín Tetaz, una propuesta de Martín Lousteau, seguido de Paula Oliveto, por la Coalición Cívica y Fernando Iglesias, otro pedido de Mauricio Macri. Luego, irá dirigenta radical, Carla Carrizo, y Fernando Sánchez, también por el espacio de Elisa Carrió.

En la lista, que no tendría, en principio, nombres vidalistas, seguirá Sabrina Ajmechet, periodista en CNNRadio, columnista de La Nación y presidenta del Club Político Argentino. En octavo lugar aparecerá Pablo Walter, una figura vinculada a Esteban Bullrich. Es parte del Consejo Nacional PRO, fue senador por Tucumán y director AySA.

Así quedó una de las listas de Juntos por el Cambio en la Ciudad:

María Eugenia Vidal Martín Tetaz Paula Oliveto Fernando Iglesias Carla Carrizzo Fernando Sánchez Sabrina Ajmechet Pablo Walter

Estos son los nombres de los precandidatos de la lista principal de Juntos por el Cambio. Por otro lado, se presentarán las dos colectoras comandadas por Ricardo López Murphy y el radicalismo díscolo que llevaría la figura de Adolfo Rubinstein.

López Murphy también presentó a sus candidatos. Entre ellos están la investigadora y twittera que se opuso a la utilización de la Sputnik V, Sandra Pitta, el polítólogo Franco Rinaldi y Roberto García Moritán, empresario, pero más conocido por ser el marido de Pampita. También, en la misma lista, está el columnista de La Nación +, quien vive en Brasil desde hace años, Gustavo Segré.

Finalmente, los radicales rancho aparte contarán con, además de la figura de Rubinstein, con el abogado Ricardo Gil Lavedra, Jesús Rodríguez y el actor Luis Brandoni en un puesto más que nada simbólico en la lista, sin chances de ingresar.