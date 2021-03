En la presentación de su libro, Primer Tiempo, Mauricio Macri lanzó un fuerte mensaje electoral con respecto a lo llamativo del nombre de su publicación. Tomó una pregunta del ex mandatario de Uruguay José María Sanguinetti y dijo: "El segundo tiempo ya comenzó, a la cancha".

Lejos de dejar en claro si será o no candidato, Mauricio Macri sostuvo que, en Juntos por el Cambio, "hay halcones y palomas" pero también indicó que "se necesita de todos". Ante la consulta de Sanguinetti, el ex mandatario no hizo referencia sobre si será candidato o tratará de tener una conducción por fuera de las listas.

Durante la presentación, Mauricio Macri no hizo explícito sobe si está de acuerdo con las posiciones más radicalizadas de Juntos por el Cambio o, por el contrario, busca una mayor llegada con "los moderados" que, actualmente, tienen responsabilidad de gestión. No obstante, durante su presentación habló del "Kirchnerismo" como pasado, también aseguró que "el populismo es peor que el coronavirus". Incluso, a lo largo de toda la velada, se pareció más a lo que propone Patricia Bullrich al decir, por ejemplo, que el "gobierno está haciendo todo mal".

"Una paliza" en las PASO

Durante la presentación, Mauricio Macri también recordó lo que pasó en agosto de 2019. Es la primera vez que, en público, reconoce que fue una "paliza" por parte del Frente de Todos y aseguró: "Estábamos en la quinta después de ese shock, de esa paliza y nos dijeron que la gente estaba llegando a Plaza de Mayo".

Mientras recordaba lo que ocurrió luego de la derrota histórica en las PASO, Macri aseguró que, después en la movilización a la Casa Rosada, "fue como una caricia al alma". En ese sentido, aseguró que estaba " en la quinta después de ese shock, de esa paliza y nos dijeron que la gente estaba llegando a Plaza de Mayo. Cuando prendí el televisor dije que tenía que ir. Arrancó como un viaje espiritual".

Al recordar esa situación, Mauricio Macri también habló sobre lo que significa "asumir riesgos" en el Gobierno y añadió: "Cuando uno tiene que liderar y está convencido, tiene que hacerlo. Y puedo decir que, 99 veces de cada 100, cuando hacen lo políticamente correcto, joden a la gente". En ese mismo sentido indicó que, en el momento de definirse como gradualistas "fue una forma de disfrazar la debilidad que teníamos. No nos tocó la versión del peronismo más amigable"

