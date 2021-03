Con un documento firmado por sus cuatro legisladores nacionales, el Frente de Todos de Córdoba salió a marcarle la cancha al gobernador Juan Schiaretti de cara a las elecciones 2021. “A la catástrofe económica se le sumó la pandemia. Asimismo, las y los argentinos demostramos que somos capaces de enfrentar este desafío histórico. Logramos poner la salud pública a la altura de este gran desafío y garantizamos que a ningún/a compatriota le falte atención médica. Y estamos impulsando el operativo de vacunación más grande de la historia, que nos permite empezar a ver el final de la pandemia en el horizonte”, dice un párrafo del documento que firmaron ayer el senador nacional Carlos Caserio y los diputados nacionales Gabriela Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro.

El escrito destaca que “Córdoba es parte activa de este proceso. El gobierno de Alberto Fernández ha demostrado que aplica el federalismo sin diferencias políticas. Durante estos meses nuestra Provincia recibió todo lo que necesitaba. A octubre del año pasado había recibido $ 51.800 millones en un esfuerzo extrapresupuestario. Lo que nos permitió encarar la pandemia sin mayores dificultades, a la vez que cuidamos la producción y el trabajo cordobés”.

Con este documento el Frente de Todos cordobés apunta a cerrarle espacios a Schiaretti y forzarlo a negociar; además de cerrar filas para adentro: “En lo político, este documento define la visión que tenemos de nuestra experiencia en el Congreso, en el Senado hemos sido mayoría y ahí se pudieron consolidar las políticas del Presidente y eso nos ayudó a mejorar la Argentina; en Diputados fue más complejo y al no tener esa mayoría hubo muchas cosas que todavía están pendientes. Por eso decimos que es muy importante tener mayorías parlamentarias, para acompañar las políticas de las cuáles somos parte. No es el lanzamiento de nada, porque todavía no estamos en elecciones; es una definición política clara que acompaña la voluntad de un Gobierno que recibió un país en muy malas condiciones; encima tuvimos que transitar la pandemia, pero ahora tenemos un horizonte distinto gracias a las vacunas; hubo una caída de la economía, pero gracias a Dios ahora se ha recuperado y va a seguir recuperándose con mucho esfuerzo. Para eso tenemos que tener voluntad, no especulación, y la decisión fuerte de trabajar en esta propuesta nacional”; le dijo el senador Caserio a El Destape.

El documento acordado por Caserio, Estévez, Fernández y Carro destaca: “No nos da lo mismo cualquier proyecto político, vamos a seguir trabajando para poner de pie, y para siempre, al país junto a nuestro Presidente. Este año se eligen legisladores/as nacionales. Nuestra prioridad es tener representantes que garanticen la continuidad y consolidación del proyecto nacional. Para eso necesitamos en el Congreso a diputados/as y senadores/as que apoyen al Presidente, con convicción y sin especulación, para continuar este proceso de recuperación y crecimiento”.

Elecciones 2021: las bancas que se renuevan y los posibles candidatos

El PJ de Schiaretti tiene cuatro diputados nacionales que votan cada ley según la conveniencia o urgencias del gobernador. Este año se renuevan las tres bancas de senadores y nueve de diputados: el Frente de Todos pone en juego el escaño de Caserio en el Senado y el de Carro en Diputados; mientras que el schiarettismo renueva tres bancas en Diputados del bloque Córdoba Federal: la de la esposa del gobernador, Alejandra Vigo y las de Claudia Márquez y Paulo Cassinerio.

“La candidatura a senador de Caserio, no se negocia”, afirma, sin dudas, la concejal peronista Olga Riutort, que llegó a la banca por fuera del PJ de Schiaretti. Riutort es una jugadora de peso en el peronismo cordobés, ya que ella fue la armadora para que su marido de los 90, José de la Sota, llegara a la gobernación, tras ganar las elecciones del 20 de diciembre de 1998 al imponerse a Ramón Bautista Mestre, que buscaba su reelección.

Riutort le dijo a El Destape que “el peronismo cordobés, no los sellos, se encolumnará en el Frente de Todos. Este es un gobierno peronista, todas las medidas que se tomaron para reactivar la economía tras el desastre del gobierno de (Mauricio) Macri son peronistas; la ayuda a las empresas y los trabajadores en medio de la pandemia, son medidas de un gobierno peronista. La gente sabe quién le puso el hombro en plena pandemia, no va a tirar el voto”.

La jugada de Riutort no es casual: en el peronómetro cordobés, la concejal capitalina tiene bronce. La destinataria del mensaje es Alejandra Vigo, a la que su marido Schiaretti quiere como cabeza de la lista de senadores.

En el Frente de Todos suena la camporista Gabriela Estévez como compañera de fórmula de Caserio; y en Hacemos por Córdoba suena la legisladora Natalia de la Sota –hija del ex gobernador- como cabeza de la boleta de Diputados.

Una alta fuente del Gobierno cordobés señaló que “ese documento pertenece al Frente de Todos; en Hacemos por Córdoba privilegiamos el trabajo de los cordobeses”. Mientras que el concejal schiarettista Diego Casado, uno de los alfiles de Alejandra Vigo en el Concejo Deliberante capitalino, le bajó el tono a la disputa: “La gente reclama que la política esté a su lado. Creo que hablar hoy de las elecciones legislativas, de quién mide más o de términos políticos es innecesario, porque estamos con una crisis económica y sanitaria que debe provocar que todos los esfuerzos y la atención desemboquen allí. En mi caso particular, brego por la unidad de todos los argentinos sin distinción de religión, clase o partido político. En el momento indicado y cuando lo crea oportuno voy a opinar con las cartas en la mesa y con el conocimiento concreto sobre la situación macropolítica que me informe el Partido Justicialista de la provincia de Córdoba”.

Por su parte, el concejal Gustavo Pedrocca, quién es secretario general del gremio de vigiladores SUVICO y en el Concejo Deliberante, también responde a Alejandra Vigo, le dijo a El Destape: “La división ocasionó cuatro años de atraso en el nuestro país. Debemos construir unidad, eso reclama la gente y todos los dirigentes nos debemos a todos los que hoy la están pasando muy mal. Este país, nos necesita unidos y sin dudas, el único Partido que puede lograrlo es el peronismo”.