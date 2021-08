Elecciones 2021: así ve Cambiemos la campaña del Frente de Todos

Los armadores de la oposición reconocen los puntos fuertes y hacen críticas a la campaña que lleva adelante el Frente de Todos.

"Voluntarista". Así definió un armador PRO la campaña del Frente de Todos a nivel nacional para estas elecciones 2021. Con críticas al discurso propuesto y a la promesa de una vida mejor, analizó que el Gobierno concentra su mensaje en un núcleo duro que es más importante que el de Juntos por el Cambio. En Buenos Aires, concentrados en la interna propia, ninguna de las dos boletas cambiemitas le prestó atención al armado oficialista pero en la Ciudad sí y arriesgaron un halago a la estrategia de la gestión Alberto Fernández.

Desde Juntos por el Cambio entendieron que "es raro" que el Gobierno apele a un nuevo comienzo a dos años de haber iniciado su mandato, casi como si la pandemia no hubiera existido en el medio, y sostuvieron que la clave pasará por si la clase media cree en esa premisa o no. Con la reactivación económica en el centro de la agenda, un dirigente también analizó que la campaña de vacunación quedó un poco desdibujada en el discurso oficialista y otro cuestionó que se abrieron todas las actividades pese al temor de la variante Delta. Como si la oposición no hubiera usado la flexibilización como un caballo de batalla.

En este tiempo, el Gobierno se dedicó a hacer foco en la economía, con programas de financiamiento en cuotas, obra pública, control de precios, reapertura de paritarias y empleo joven, entre otras medidas, y también en la pandemia. Hoy se liberan las primeras dosis de la Sputnik V - componente 1 y 2 - fabricadas en nuestro país en forma simultánea al inicio de combinación de vacunas. Sobre esto, el infectólogo Tomás Orduna señaló en El Destape Radio que "estamos en los valores de incidencia que teníamos en febrero. Con esa estabilidad, este es un momento de apertura manteniendo cuidados".

Más allá de esas chicanas nacionales, algunos sectores analizan al contrincante y otros no. Con una interna cerrada en la provincia de Buenos Aires, tanto el armado de Diego Santilli como el de Facundo Manes todavía no se concentraron en mirar detenidamente al Frente de Todos. Si bien las encuestas marcan, a casi un mes y medio de la PASO, que el porteño ganaría el 12 de septiembre, todavía hay espacio para dejar crecer al neurocientífico. Ambos tienen la necesidad de incrementar su nivel de conocimiento, el primero menos que el segundo, y la clave pasará por los techos. En este distrito, un dirigente nacional analizó que el Frente de Todos apela al núcleo duro y se aleja de la ancha avenida del medio propuesta por Fernández en 2019.

El elogio de Cambiemos al Frente de Todos

Sin embargo, con un panorama más consolidado y seguro, en la Ciudad sí tuvieron la posibilidad de concentrarse en ver qué hace el Frente de Todos. Para los armadores de la calle Uspallata, la elección de Leandro Santoro como primer candidato fue acertada. Según el análisis, el dirigente se aleja del núcleo duro kirchnerista y eso es una virtud porque ese núcleo duro tiene un techo del 20 o 25 % y una nueva figura podría permitir subir ese porcentaje.

De todos modos, entendieron que Santoro no es tan temible como lo fue Matías Lammens en la elección de 2019 pero reconocieron que es un dirigente con potencial de crecimiento por su "sentimiento alfonsinista del radicalismo". Así, se convirtió en un nombre "votable" para los porteños.

Otro aspecto central en la campaña, para uno y otro sector, serán las redes sociales. En Cambiemos están convencidos de que tienen un gran manejo de las plataformas, que en la Ciudad funcionan solas y que en la provincia se está haciendo un trabajo interesante. Una estrategia que les sirvió en elecciones previas y que buscarán profundizar en esta: no la de despolitizar la política sino la de tratar ciertos temas de una forma más naif.

En ese camino, las redes sociales serán clave para llegar a los jóvenes, un desafío para Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, si bien ese grupo etario suele identificarse más con la gestión actual que con la anterior. Varios dirigentes coincidieron en que una de las grandes fallas en la construcción macrista fue la falta de vínculo con los jóvenes.

Allí, una figura que destacaron es la de Emmanuel Ferrario, un vidalista que se convertirá en vicejefe de Gobierno porteño el 10 de diciembre. Con charlas junto a jóvenes, perro en mano, la agenda climática y la necesidad de convencerlos de participar en los comicios, se volvió una de las caras para alcanzar el objetivo opositor.

Más allá de los análisis, Cambiemos espera plantearse como una opción competitiva en 2023 y tiene la intención de levantar la bandera de la victoria este año en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Corrientes y la CABA, además de presentar una batalla cerrada en Buenos Aires, Tucumán, Jujuy y Chubut.