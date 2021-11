El Frente de Todos pasó su cierre de campaña para el jueves próximo en Merlo

Si bien estaba previsto para el sábado, se corrió la fecha al borde de la veda. Coincidirá con el cierre de Juntos por el Cambio. "Será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina", afirmaron.

El Frente de Todos finalmente hará su acto final de campaña el jueves 11 de noviembre en Merlo, provincia de Buenos Aires. "Nuestro acto final coincidirá con el de los opositores. Será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina", afirmaron desde el espacio.

Sobre exhibir esa dicotomía, en el FdT aseguraron a este portal: "Queremos mostrar los que decimos que SÍ a la recuperación económica y los que dicen que NO y solo ponen palos en la rueda". En esa línea, destacaron que el objetivo en los próximos días de campaña "es seguir escuchando y dando argumentos a nuestros electores". Y describieron: "Movilización máxima. Intensificaremos las recorridas, los encuentros y las conversaciones uno a uno, elector a elector, voto a voto".

El jueves 11 también, en La Plata, Facundo Manes, Diego Santilli, intendentes del PRO, UCR y aliados, presidentes de partidos de Juntos de la Provincia y todos los candidatos nacionales, provinciales y municipales harán su acto de cierre dentro del macrismo.

Según explicaron a El Destape en off the record desde el Frente de Todos, la decisión no tiene que ver con la operación ni posterior probable reposo de Cristina Kirchner. "Es una cuestión de logística de los candidatos de todo el país", afirmaron. Aún se desconoce si la vicepresidenta estará en Merlo el 11 de noviembre.

Cómo está la salud de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada este jueves en el Sanatorio Otamendi de una histerectomía laparoscópica programada. La titular del Senado ingresó a las 6.45 al centro médico, donde se le realizó el procedimiento programado a las 8 de la mañana.

Según el primer parte médico del Sanatorio Otamendi firmado por la directora médica Marisa Lafranconi, la vicepresidenta se sometió a un "procedimiento ginecológico quirúrgico programado" que se realizó por vía laparoscópica. Tras la intervención "se encuentra en un buen estado de salud" y "cursa un post operatorio normal", detalló el parte médico.

En tanto, como detalla el parte médico, la operación se realiza por medio de laparoscopia o mediante robot, lo que significa una intervención mínimamente invasiva a través de la cual se hacen pequeñas incisiones en la pared abdominal. En este caso, el útero se extirpa por secciones por el laparoscopio o la vagina.