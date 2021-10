Debate elecciones 2021: Tolosa Paz destrozó a Macri por no declarar en la causa por espionaje ilegal

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires criticó a Macri por no presentarse ante la Justicia a declarar en la causa por escuchas ilegales a familiares del ARA San Juan.

En el inicio del debate previo a las elecciones del próximo 14 de noviembre, la candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, criticó duramente a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Allí recordó, al hablar de calidad institucional, que el ex mandatario perteneciente a Juntos violó de diversas maneras esa institucionalidad.

Haciendo un claro hincapié en el concepto de República, Victoria Tolosa Paz largó: "Destrozaron la calidad institucional. Quisieron poner a dos miembros de la Corte Suprema por decreto, beneficiaron con exención impositiva a la familia. No quieren pagar las deudas del Correo Argentino".

Además, recordó: "Apenas llegaron pusieron la ley del blanqueo que benefició a su hermano y a la madre. Tuvieron una Mesa Judicial y, además, los jueces pasaban por la Quinta a jugar al tenis. Después llegaron los espías y las escuchas ilegales. Se escucharon entre ellos y eso no me lo puede negar Diego Santilli, porque escucharon a todos. Se animaron a espiar a familiares del ARA San Juan y Macri tendría que haber ido a declarar y no fue".

El juez federal Martín Bava volvió a citar al expresidente Mauricio Macri a prestar declaración indagatoria luego de que el ex mandatario haya rechazado la recusación que planteó el miércoles y tras negarse a ir a declarar en primera instancias. El magistrado lo convocó otra vez y fijó fecha para el próximo 28 de octubre a las 12 en los tribunales de Dolores “bajo apercibimiento de ley”.

Con respecto a las escuchas ilegales, la semana pasada, Leandro Santoro le recordó a María Eugenia Vidal lo que había pasado sobre las escuchas ilegales. Al respecto, en ese momento, el candidato del Frente de Todos dijo: "Mirá, yo creo que tengo una discusión que tengo que dar dentro de mi espacio, pero teniendo en cuenta que Macri escuchó a los hijos de Santilli como lo denuncio su mamá, Nancy Pazos, ¿qué les pasa a ustedes que permiten que su jefe político los investigue y no generó el repudio de ustedes?

En silencio, y casi sin poder responder dijo: No fue un tuit equivocado, soy querellante porque fui victima porque conozco y no creo que Macri esté involucrado". Rápido, Santoro preguntó: "La que denunció fue Nancy Pazos, la mamá de los hijos de Diego, me llama la atención porque la policía hizo inteligencia sobre vos, Cristina Fernández de Kirchner y familiares del ARA San Juan. Además, en tu gestión hubo siete bases de la AFI en todo territorio en donde se hizo se permitió el espionaje ilegal".