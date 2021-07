Cristina Kirchner de cara a las elecciones 2021: "Con saltitos y risitas, no vamos a ninguna parte"

En un acto en Escobar, la vicepresidenta y el Presidente presentaron los candidatos y candidatas a competir en septiembre y noviembre.

En el marco de la presentación de la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Cristina Kirchner, destacó la conformación de la nómina y la representación de cada espacio. "De todas las campañas electorales, no hay ninguna como esta. Estamos ante una elección, un país y etapa de nuestra vida inédita. Nunca habíamos ido a una disputa por los cargos electorales en estas condiciones", manifestó la vicepresidenta.

El encuentro se llevó a cabo en Escobar y se presentó los precandidatos del Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, quedaron formalizadas las precandidaturas de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan para ocupar los primeros dos lugares de la lista de la provincia de Buenos Aires, y de Leandro Santoro y Gisela Marziotta para la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su discurso, la vicepresidenta marcó lo inédito de esta elección en el marco de una pandemia y una crisis sanitaria sin precedentes e instó: "Esto me lleva a plantear que debemos ser muy cuidadosos, debemos, también, en homenaje a los que ya no están, a los que se salvaron y están, que como candidatos y candidatas, como fuerza política, ver si podemos inaugurar una nueva forma de discutir y debatir en Argentina, que no sea marketing, ver quién da la frase más ingeniosa o la frase que levanten en videograf por televisión. Eso sería un gran homenaje que podríamos hacer".

"Es una excelente oportunidad para que lejos de discutir de anécdotas, de nombres, con adjetivaciones, comencemos a discutir de política", aseveró

En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta recordó la presidencia de Néstor Kirchner, la situación económica en la que se encontró Argentina en el 2003 y las políticas de Estado que se fueron llevando a cabo para reconstruir el país: "Con todos nuestros aciertos, errores, dio resultados. La Argentina durante 12 años y medio, después del desastre del 2001 y 2003, creció en base a la producción y el trabajo".

"Ya hemos probado un modelo que era de producción, de generar valor agregado, que era de generar buenos salarios, ahora va a ser mas dificultoso, porque tenemos una deuda mas pesada. Cuando llegó Néstor, la gente no tenía para comer", advirtió Cristina y remarcó: "Es hora de que las las fuerzas políticas hablemos sin beneficio de inventario. Yo siento, que acá se habla con beneficio de inventario, no muchachos y muchachas, discutamos todo lo que hay que discutir, porque creo que es la única oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta".

En esa línea, la ex presidenta disparó contra Juntos por el Cambio y su modelo político que llevó al país a una profunda crisis económica: "Con saltito y risita, no vamos a ninguna parte". "Eso nos habían dicho, que venían a ponernos mejor de lo que estábamos, y fracasó. No me voy a poner a hacer evaluación, pero fracasó. Lo que nos decían que teníamos qué hacer nosotros en 12 años, ellos lo hicieron en cuatro y así estamos", arremetió vicepresidenta.

"Hay que discutir en serio cómo vamos a sacar la Argentina después de la pandemia. Hay una experiencia, mejorémosla, pero que nadie venga a decirnos qué tenemos que hacer lo que en cuatro años nos llevó al tacho a todos", sentenció.