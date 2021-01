Ciudad: el Frente de Todos apuesta a repetir las candidaturas de 2019

La Ciudad de Buenos Aires siempre fue un terreno difícil para el peronismo. En 2019 Matías Lammens logró romper el techo de 25 puntos y es el nombre que un sector del Frente de Todos busca imponer para encabezar la lista de diputados nacionales por la Capital Federal con el objetivo de repetir el resultado de hace dos años – 35% sería ideal pero 30% es bueno también – y traccionar la boleta de legisladores porteños para romper con la mayoría automática de Juntos por el Cambio. Apuestan a un consenso con distintos sectores de poder para tener un candidato fuerte de cara al 2023. Un factor extraño podría jugar a favor: en Cambiemos, ni Horacio Rodríguez Larreta ni Diego Santilli podrán presentarse para gestionar la CABA y el PRO tendrá el desafío de “crear” una figura nueva. La indefinición de María Eugenia Vidal también podría darle una ventaja al FDT.

Desde la zona de Plaza de Mayo aclaran que la reunión de funcionarios nacionales, dirigentes políticos, sindicalistas y Lammens no selló la oficialización de la candidatura del ministro. Aseguran que se trató de un encuentro para mostrar el interés en su figura e invitar a más sectores a participar del debate y la pelea electoral. El actual titular de Turismo y Deportes agradeció la propuesta y dijo que lo iba a pensar. Sostienen que él está cómodo en la silla que hoy ocupa y que considera que la pandemia no le dejó hacer todo lo que le hubiera gustado hacer. Que si tuviera tiempo para demostrar acciones, será más competitivo en el 2023. Pero la política a veces reclama otras cosas, aclararon. De todos modos, no descartan resolver el “top de nombres” sobre el cierre de listas.

El Frente de Todos, como Cambiemos, no piensa sólo en el 2021 sino en las elecciones ejecutivas del próximo año impar. “Esta elección define el esquema 2023, quien encabece la lista debería ser el candidato”, dicen aunque reconocen que otros factores podrían cambiar esa ecuación, como por ejemplo el resultado de los comicios de octubre.

El macrismo pondrá en juego muchos más escaños que el peronismo. Actualmente, Vamos Juntos tiene 26 legisladores propios – de los cuales arriesgarán más de la mitad, quince - y el FDT contabiliza 17 – a seis se les vencerá el mandato en diciembre -. Si la oposición porteña logra una buena elección, podrían cambiar la relación de fuerzas al sumar seis o siete legisladores y llegar a tener cerca de 23 sobre 60. Pero si el resultado en las urnas no llega o supera los 30 puntos, el panorama será menos optimista.

En paralelo, entienden que la situación del oficialismo porteño no es la mejor dado que tienen problemas internos importantes a resolver. Entre ellos, definir la relación con Mauricio Macri y saber qué harán con Martín Lousteau, un hombre con quien tienen un acuerdo muy fuerte en la legislatura, junto a la Coalición Cívica. De no ponerse de acuerdo, podrían poner en riesgo ese apoyo. Al líder de Evolución le prometieron la jefatura de Gobierno, o por lo menos se la deslizaron como una opción potable junto a un Horacio Rodríguez Larreta presidenciable. Sea como sea, desde el FDT analizan que esos inconvenientes cambiemitas son los que terminarán de resolver la postura larretista: el fino equilibrio entre la extrema derecha y los moderados.

Larreta, ni lento ni perezoso, arrancó su campaña presidencial el año pasado con algunos contados viajes al interior y este viernes estará en Mar del Plata para luego, en febrero, viajar a Salta. Si tiene chance de ganar en 2023, dicen desde el peronismo, Cambiemos se va a encolumnar detrás de su figura y las grietas quedarán en segundo plano. Pero si no son competitivos, a la discusión interna se le sumará una situación anómala que es que Larreta y Diego Santilli no pueden ser candidatos en la Ciudad y tienen que instalar uno completamente nuevo.

Por ser dos veces consecutivas jefe y vicejefe de Gobierno, ninguno de los dos podrá aspirar al liderazgo de la Ciudad en 2023. Cambiemos apuesta a Santilli en la provincia y a Lousteau o Fernán Quirós en la Ciudad. Sin embargo, desde el Frente de Todos consideran que la candidata natural de la CABA es María Eugenia Vidal, la única que les aseguraría la elección. El problema es que la ex gobernadora todavía no se definió y en la calle Uspallata le pusieron una fecha límite. Entienden que no tiene ganas de participar en la política aunque ella será la candidata prioritaria, si quisiera jugar.

Por eso, Cambiemos no puede hacer una elección aceptable en la Ciudad. Tiene que arrasar para mostrar fuerza a nivel nacional. La CABA es el único lugar donde pueden hacerlo pero desde el Frente de Todos entienden que será un objetivo difícil de conseguir con candidatos completamente nuevos. Más allá de eso, consideran que el PRO está en un “tren victorioso pero en realidad están en retirada” porque “perdieron Buenos Aires, Santa Fe, lo cuentan a Juan Schiaretti como propio pero no es de ellos”. Además, Mendoza ya no tiene a Cornejo o Cobos al frente y Gerardo Morales, que “es el último bastión, cada vez que habla lo hace a favor del Gobierno” de Alberto Fernández.

De todos modos, destacan la estrategia cambiemita de haber dedicado todo el año de pandemia a instalar candidatos mientras el Gobierno nacional se concentró en contener el coronavirus y la situación social. La figura de Soledad Acuña, ministra de Educación, juega fuerte en ese armado. Desde el peronismo aseguran que todo lo que hizo en 2020 fue parte de un esquema de campaña en el que también montaron a Quirós, titular de Salud, para contener la intenciones de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO no encaja en el armado conciliador de JxC. Por esas internas, aseguran que la suspensión de las PASO es una opción. El Congreso deberá definirlo en febrero porque el proceso electoral comenzará en marzo. La falta de Primarias extiende los tiempos nacionales, permite estirar las negociaciones y resolver los inconvenientes con acuerdos políticos.

Más allá del candidato, el éxito o fracaso en la Ciudad estará atado al destino del Gobierno nacional. La gestión de la pandemia, el plan de vacunación y el rebrote de la economía serán factores clave. Si eso no se logra, “se va a sufrir” en la Capital Federal pero no en otros distritos donde, sostuvieron, “estamos bien”.