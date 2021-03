El lapidario análisis de Aníbal Fernández sobre el libro de Macri

Aníbal Fernández destrozó a Mauricio Macri tras el lanzamiento de su libro "Primer tiempo".

La semana pasada, el ex presidente Mauricio Macri anunció la preventa de su nuevo libro, "Primer tiempo" de Editorial Planeta, en el que hace un repaso sobre su gestión y destaca su ardua "batalla contra el populismo". Durante la noche del lunes, Aníbal Fernández estuvo en el piso de C5N y destrozó la nueva obra del ex mandatario y afirmó que él no fue quien lo escribió.

"Léanlo y cuéntenme. No pretenderás que yo lea esa porquería", comenzó diciendo el ex jefe de Gabinete en diálogo con Pablo Duggan. Luego, puso en duda que Macri realmente haya escrito el libro: "¿Vos crees que ese hombre escribió un libro? Pero por favor. Fueron dos escribas que le encajaron la foto adelante".

Duggan le contó que en el libro el ex presidente apuntó contra la vicepresidenta y dijo que "Cristina Kirchner no está bien" y que "no sabe si alguna vez lo estuvo". Furioso, Aníbal le marcó los puntos a Macri y expresó: "Si a esta altura del partido semejante cuadro, quizás el más importante de los últimos 100 años, tiene que ser medido a la luz de los ojos de este tipo estamos fritos".

"Es un libro sin tapas y sin hojas", siguió diciendo Fernández y apuntó directamente contra el ex mandatario, destacando su poca capacidad a la hora de gestionar: "No tiene ninguna formación ni jurídica, no política, ni geopolítica, ni económica: no tiene idea de nada y así nos fue".

Finalmente, Duggan le consultó: "¿Para divertirte un poco no lo leerías". Sin vueltas, Aníbal respondió: "Ni loco".

Las desopilantes preguntas en Mercado Libre por el libro de Macri

La publicación de Mercado Libre del libro de Mauricio Macri colapsó de preguntas defenestrando al expresidente argentino, con burlas y críticas. Desde consultas sobre si el libro venía con reposera hasta las más fuertes acusaciones por las causas de Panama Papers, del Correo Argentino o por el espionaje ilegal durante su mandato. También preguntaban si podrían hacer canjes por cerveza o verduras o si era un libro para colorear o de ciencia ficción.

Los usuarios no se cansaron de comentar el post con estas desopilantes críticas hacia el ex presidente, al punto que los trabajadores de Planeta decidieron copiar y pegar el mismo mensaje en todas aquellas preguntas que no eran para interesados en comprar el libro (es decir, prácticamente todos los comentarios). "Estamos para responder preguntas de interesados en la compra del libro. Solicitamos que respete nuestra tarea ya que nosotros estamos trabajando", responden desde Planeta en cada una de las cargadas al ex mandatario.