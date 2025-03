Dramático temporal en Santa Fe: "No salgan a la calle"

Un fuerte temporal de lluvias, viento y un impactante granizo azotó distintas localidades al oeste y al norte de Rosario. La tormenta de piedras, que ocurrió durante la mañana de este viernes, fue breve e intensa y dejó calles, rutas y campos repletos de piedras de hielo. Hubo suspensión de clases, cortes de electricidad y hasta un intendente pidió que los vecinos "no salgan a la calle".

Desde las 6 de la mañana comenzó una lluvia que coincidió con el alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución. El fenómeno de granizo se dio luego de las tormentas que ayer afectaron al sur de Córdoba y el oeste de Santa Fe.

Una de las zonas que más afectó el temporal de esta mañana fueron las localidades de Roldán y Funes, donde hubo una importante caída de agua, piedra y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. “Mucha agua y piedra, una violencia extrema del viento. Se caen los árboles, los arranca como si fuese un plantín”, indicó el intendente de Funes, Roly Santacroce, en diálogo con el medio local Radiópolis.

Al ver el poder de la tormenta, el jefe comunal les pidió a los habitantes del distrito que "no salgan" a la calle durante la mañana. “Que no salgan a la calle, que los vecinos se queden en sus casas y no salgan”, pidió.

Por su parte, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, describió que las calles se tiñeron de "blancas como si hubiese nevado”. “Venimos castigados por muchas tormentas en los últimos 60 días”, agregó en diálogo con LT9.

Un colchón de piedras blancas

La inusual caída de granizo fue explicada por un integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMCSAT) Facundo Azar, quien señaló que tras el temporal de ayer "quedaron condiciones" para que se desaten en toda la región del Gran Rosario tormentas de "tipo supercelular".

“Son núcleos que tuvieron origen en Córdoba y se desplazaron a esta región. Puntualmente la tormenta que generó tanto granizo en Baigorria, Funes y Roldán, se intensificó de manera local e impactó en lo que es la zona norte de departamento Rosario y sur del departamento San Lorenzo”, indicó Azar en un reportaje con Rosario 3.

Las lluvias del jueves ya habían provocado problemas en distintas zonas de Santa Fe. Hubo clases suspendidas en Pujato, Los Molinos y Casilda y también pedidos de asistencia de colchones, frazadas y chapas en Rosario, Casilda y San Lorenzo.

La Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe dio detalles de distintos cortes de luz en Rosario, Casilda, Pujato, Arroyo, y Perez. Hubo un total de 7.000 usuarios afectados entre media y baja tensión.