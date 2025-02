La senadora de Unión por la Patria (UP) por la provincia de La Rioja Florencia López rechazó la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. "La designación es nula de nulidad absoluta", opinó en diálogo con El Destape 1070.

"Nosotros presentamos un documento donde anticipaba que el juez que admita ser designado por decreto iba a tener el rechazo total y absoluto por parte del Senado de la Nación. El título que tiene nuestro documento es: 'Sin acuerdo del Senado, no hay jueces de la Corte'", comenzó López, y siguió: "Si nosotros decimos por un documento en noviembre y ahora que rechazamos esta actitud del Presidente, pero que también rechazamos la actitud de los jueces de admitir que esta designación sea legal, llegado su momento veremos cuántos son los senadores y también habría que rechazar los pliegos de estos jueces".

La senadora siguió: "Aquí los jueces de la Corte se designan a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Bueno, aquí fue con un decreto del Presidente. No está cumplido el tracto sucesivo que tiene que cumplir una designación de la Corte, por lo tanto es nula de nulidad absoluta y no tiene ningún valor. Y ojalá que no les tome los juramentos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es inválido".

Para López, el presidente Javier Milei, "con todo su gabinete y asesores", tiene "que entender que hay cosas que no puede hacer, que hay cosas que tiene que respetar, que por algo hay una constitución, que por algo hay un reglamento interno y que por algo hay un Senado y un Congreso". Además, recordó que los senadores también son "elegidos por el voto popular, al igual que él".

"Él no es un emperador ni tampoco es un rey, él es un presidente elegido por el voto popular y tiene que someterse a la ley", agregó la senadora nacional.

El comunicado de Unión por la Patria: "Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte"

El martes por la noche, el interbloque de senadores de Unión por la Patria publicó un comunicado en el que rechazó las designaciones de jueces de la Corte por decreto. "Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte", es el título del documento, que comienza: "El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoria 'en comisión' y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente".

"De esta manera, una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo. Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'en comisión'y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas", sigue el comunicado, y concluye: "Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina.De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho, Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento".