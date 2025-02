Recalde: “Hay que hacer un frente para confrontar con las políticas de Milei”

Mariano Recalde expresó en 'Palo y zanahoria' la necesidad de formar "un frente para confrontar con las políticas de Milei".

El senador nacional Mariano Recalde negó divisiones dentro de Unión de la Patria (UP) respecto de la suspensión de las PASO, a la vez que resaltó la necesidad de crear "un frente para confrontar con las políticas de Milei" en diálogo con Mariano Martín y el equipo de "Palo y zanahoria" por El Destape 1070.

El ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires advirtió, sin embargo, que no piensa una oposición sin Cristina Kirchner, a la que definió como "un activo" en caso de ser candidata. “El kirchnerismo es una parte importantísima de la oposición. Hay pícaros que quieren armar un frente anti Milei, pero no para ganarle a Milei sino para ganarle a Cristina y al kirchnerismo. Esa es una trampa en la que no vamos a caer”, expresó.

Las fuertes críticas de Mariano Recalde a la gestión de Jorge Macri en la CABA: "Descalabro"

Recalde también apuntó contra Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de quien opinó que "está haciendo un descalabro brutal en la ciudad". "Estamos espantados con lo que pasa en el país y CABA", sentenció. Sobre el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta, declaró: "Jorge es la peor versión de los Macri. El Macri más vago, con menos gestión, con menos novedades. Anuncia obras que ya se habían anunciado antes y nunca existieron".

El senador de Unión por la Patria fue muy crítico con el rumbo de la gestión del ex intendente de Vicente López: "Jorge Macri no sabe si es libertario o si está en contra de Milei. Un día está a favor y otro día lo confronta. No se sabe qué quiere. Un día crea la Secretaría de la Mujer y otro día la baja de categoría".

Tras estas declaraciones, Recalde esbozó su estrategia para las elecciones que tendrán lugar este año: “Tenemos que ofrecerle una alternativa a los porteños y que el cambio no sea por la ultraderecha. Nos pusimos de acuerdo en impulsar todos juntos un frente electoral, convocar a otros partidos políticos, convocar a sectores independientes de la ciudad de Buenos Aires a una propuesta electoral alternativa a la de Macri y a la de Milei en la Ciudad", concluyó.

La opinión de Mariano Recalde sobre las PASO: "No se cambian las reglas"

Un día antes de que se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado para tratar el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la cual ya tuvo media sanción en Diputados, opinó: "En los años electorales no se cambian las reglas electorales” y criticó el proyecto: "No nos gusta manosear las reglas electorales de acuerdo a las conveniencias".

Por último, contó que ayer hubo una muy buena reunión del consejo del partido, de la que destacó el "espíritu de unidad, de conformar una alianza bien amplia como venimos conformando en los últimos procesos electorales". Aún así, también comentó que “todavía no definimos ni los nombres ni los lugares” mientras la fecha para anunciar alianzas electorales en la CABA está cada vez más cerca.