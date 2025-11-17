Instituto de la carne: "Estados Unidos es un mercado marginal para Argentina"

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, aseguró que el mercado de Estados Unidos es "totalmente marginal" para el país y destacó la "suerte" de tener un robusto mercado interno. En diálogo con El Destape Am 1070, Breitschmitt explicó: "Un novillo que acá pagas USD 4; USD 4,5; en Estados Unidos vale USD 8. Así que no veo por qué compraríamos ganado vivo de Estados Unidos. Ponele que pudiera haber algo de genética, pero es un mercado marginal".

"Tenemos la suerte de que en Argentina el 70-80% es consumo interno", agregó el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Qué dijo sobre el preacuerdo entre Estados Unidos y Argentina

"Si bien todavía no es algo que se pueda leer, porque hay unos acuerdos de confidencialidad en el medio con quienes están negociando esto, pero, en un principio, sabemos que se habla de 80.000 toneladas y, en el fondo, es una nueva noticia para nosotros, que teníamos hasta hoy 20.000 toneladas de cupo", adelantó sobre el preacuerdo. Breitschmitt destacó que el punto en el que se encuentra el mercado cárnico es producto de "decisiones que se tomaron hace mucho tiempo atrás" y por eso destacó la necesidad de trabajar a largo plazo.

"Hacer una dicotomía del mercado externo vs el mercado interno es un error porque son vasos comunicantes y muchas veces mayor exportación a veces se traduce, por una falta de precios, en el interno también. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se exporta,muchas veces, no es lo que se come internamente y para poder exportar hay que volcar mercadería en el mercado interno. Así que no es tan lineal de decir: 'más exportaciones se va a traducir en un alza de precios en el mercado interno", puntualizó. "La ganadería no conoce de tiempos políticos ni de mandatos presidenciales", sumó.