El intendente de Rauch sobre los candidatos de LLA: "No sé cuántos conocen los problemas de la sección"

El intendente de Rauch y primer candidato a senador por Somos Buenos Aires por la quinta sección, Maximiliano Suescún, aseguró que la Unión Cívica Radical tiene que "recuperar" su identidad y por eso festejó el armado del frente que el sábado presentó sus listas para la elección del 7 de septiembre.

"Tenemos que construir en base a lo que siempre hemos sido y no me parecía que ni en alianza con La libertad Avanza ni el kirchnerismo eso pudiera estar representado", explicó Suescún en diálogo con El Destape AM 1070. Dijo que su motivación para presentarse es "hacer algo para ayudar a que cambien las cosas que no están bien". En ese sentido, destacó el desdoblamiento de las elecciones provinciales porque consideró que habilitó un debate de lo que sucede estrictamente en el amplio territorio bonaerense.

El intendente de Rauch, que aseguró que su candidatura no es testimonial, destacó que la UCR tuvo "mucha centralidad" en el armado de las listas y que encabeza cuatro de las siete secciones electorales, porque en la octava no presentaron candidatos. Suescún aseguró que la intención es "dar vuelta la provincia" para "gestionar los verdaderos" problemas de los bonaerenses. “Voy a asumir el cargo si me toca y mi compromiso con Rauch va a estar hasta el último día y mi ojo va a estar acá hasta el último día”, dijo y explicó que tomaría licencia de la intendencia y que asumiría el primer concejal.

Suescún contra los candidatos de LLA

El intendente de Rauch no desmereció el armado del espacio que conduce el presidente Javier Milei, a quien le augura un buen caudal de votos, pero sí se preguntó qué tantos de los representantes que están en competencia han gestionado y conocen el territorio. "En la largada nadie sabe quién tiene votos, el tema es ir a contarle a los vecinos y proponerle y tratar de captar la mayor cantidad de votos posibles", opinó el intendente.