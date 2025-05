Alberto Fernández: "Mujica fue el presidente que más hizo para que el Mercosur tenga dimensión”

Alberto Fernández recordó a Mujica y afirmó estar "muy triste" con su muerte.

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández recordó a su par uruguayo José Mujica en una entrevista con El Destape 1070. Afirmó que tuvo momentos "muy tristes" estos días con la muerte del Papa Francisco, a los que suman ahora con el fallecimiento de Mujica. "Son gente que no deberían morir nunca", dijo. “Pepe ha dejado un legado muy fuerte", agregó, en tiempos donde la política "se banaliza" y la autoridad "parece ser una zoncera que pocos ejercen" y en épocas "donde la palabra no tiene valor y el compromiso no es valorado".

En esa línea, sostuvo que "Pepe era un hombre de convicciones firmes”. Además, lo definió como “el más cristiano de todos los ateos" que conoció en su vida.

Mujica, la democracia y la "estabilidad uruguaya", en palabras de Fernández

“Uruguay es un país altamente civilizado donde la convivencia democrática impera y todos los presidentes se respetan entre sí y respetan la institucionalidad”, dijo el ex mandatario argentino cuando le preguntaron sobre qué opinaba del país oriental. En ese sentido, destacó que Mujica "siempre manifestó su gratitud al Uruguay, pese a haber estado 13 años preso”. “Mujica por sobre todas las cosas era un militante de la política que reivindicaba valores singulares. Era un gran pacifista que todo el tiempo confrontaba con la sociedad de consumo”, agregó.

También sostuvo que durante su presidencia, el líder uruguayo fue "el Presidente que más hizo para que el Mercosur tenga dimensión” en lo que duró su mandato, que fue entre el 2010 y el 2015. Defendió que el uruguayo debe ser "un ejemplo a seguir" para las nuevas generaciones, porque fue un hombre que "empuñó las armas y después las abandonó para siempre y se hizo pacifista”. Al final, argumentó que “siempre planteó la unidad como una regla básica de los espacios políticos”.

José Mujica junto a Alberto Fernández en su chacra.

Fernández sobre la actualidad y la interna del peronismo

El ex presidente también se metió en la interna del PJ y sostuvo: “El peronismo tiene que recuperar su democracia interna". Sostuvo que sólo se recuperará "dejando que la gente vote" y cuando pueda "haber una nueva dirigencia que se ocupe del futuro". Se refirió a su generación además como "pasado" y, mientras no se dé una renovación, "será muy difícil avanzar”.



“El peronismo tiene que revisarse porque los tiempos cambian. La mentalidad de los jóvenes de esta década es muy distinta y nosotros tenemos que saber cómo vincularnos", agregó. Y, en consecuencia, hizo un llamado a "ver cómo nos acercamos en el mensaje a esta nueva generación”.



Cuando le preguntaron sobre la causa Vialidad con la que la ex presidenta Cristina Kirchner, explicó que él "puede tener diferencias con Cristina", pero opinó que "la causa de vialidad es una vergüenza”.