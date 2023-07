Soledad Acuña advirtió que "docente que para no cobra" y la CGT acusó a Larreta de no invertir en educación

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, advirtió que los docentes que paren no cobrarán y los que no, ganarán más. La central obrera repudió las declaraciones.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, advirtió que los docentes que paren no cobrarán y los que no, ganarán más. A raíz de estas declaraciones, la CGT emitió un comunicado para repudiar estos dichos y acusó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de no invertir en Educación.

Luego del receso invernal y según un relevamiento del Ministerio de Educación porteño sobre 338 escuelas, la adhesión a la medida de fuerza convocada por el gremio ADEMYS fue del 2%. Al respecto, Acuña aseguró: “La educación no puede parar. En la Ciudad, los docentes que paran no cobran, y los que no paran ganan más". Y se explayó: "Los docentes que van a trabajar, los que hacen el esfuerzo, los que están todos los días en el aula con el cuerpo, el corazón y la mente, tienen un reconocimiento salarial extra. Porque el que hace las cosas bien tiene que ser reconocido. No nos da todo lo mismo”.

Según lo informado por la Ciudad, un maestro de grado de jornada completa que haya trabajado del 1 de febrero al 30 de junio sin una sola falta cobrará una asignación extraordinaria por única vez de 60 mil pesos. Este monto será proporcional al cargo ejercido y a la carga horaria correspondiente. Se pagará este martes junto con la liquidación del sueldo de julio. Para cubrir el costo adicional de esta medida, "se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan perdido el presentismo por adherirse a alguna medida de fuerza", afirmaron desde la Ciudad.

Por los 12 días de paro que se contabilizan en lo que va del año realizados por UTE y Ademys, a los docentes sin antigüedad de jornada completa que se adhirieron se les descontaron $115.914. Mientras que para aquellos que cuentan con la máxima antigüedad el descuento fue de $ 135.979.

Duro comunicado de la CGT

Bajo el lema la "educación no puede parar" el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta dijo que "docente que para no cobra", sin "proponerse invertir más dinero en educación, exacerbando un sistema salvaje e imponiendo ilegítimamente que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador o trabajadora en lucha por salir de la línea de pobreza", señaló el comunicado.

"El aspirante a la Casa Rosada debe ponderar previamente que, si pretende conducir los destinos de la Nación Argentina, el trabajador o la trabajadora no llega a fin de mes y no tiene para darle de comer a sus hijos en el distrito que actualmente gobierna con salarios muy por debajo de la línea de pobreza", consignó el documento.

El movimiento obrero organizado, la CGT en su conjunto y la Secretaría de Políticas Educativas "van a luchar contra el capitalismo salvaje de Larreta que pretende, sin invertir más dinero en educación, que las y los docentes de manera caníbal se coman unos a otros sus salarios por disposición del actual Jefe de Gobierno", concluyó la CGT.