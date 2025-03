El editorial de Navarro: "El terror de Milei de que se le vaya el dólar a la mierda"

El periodista Roberto Navarro se refirió al "terror de (Javier) Milei" de llevar adelante una devaluación con consecuencias políticas de cara a las elecciones legislativas y se refirió a la nueva guerra comercial iniciada por el mandatario estadounidense Donald Trump, que afectará -sin lugar a dudas- a la frágil economía argentina en un momento de crisis. "En medio de esta guerra que inició Trump, las posibilidades de no devaluar tienden a 0", apuntó.

"El Gobierno se prepara para un choque o para una caída. Como cuando estás en un avión y te dicen que se va a caer. Te ponés en una posición a ver si zafás... Consideran inevitable una devaluación y se preparan para esa situación. Lo que le ocurre a Milei le ocurrió a un montón de presidentes... Atrasar el dólar, saber que una nueva devaluación va a traer una nueva suba de precios. Ocurrió mucho en los últimos tiempos", comenzó.

En su editorial de este miércoles, en El Destape 1070, Navarro señaló que desde hace meses "se viene armando una bomba de tiempo" y que si bien el dólar siempre cuesta lo mismo, esto se debe a que el Gobierno nacional "gasta cada vez más dólares en sostener ese precio y un día va a explotar esta bomba". En esa línea, agregó, "llegó Trump y en vez de cortar el cable azul, cortó el rojo y entonces el reloj va más rápido hacia la devaluación".

"Milei lo generó si puso un seguro de cambio diciendo todos los meses voy a devaluar un 2% y mientras tanto, ustedes hagan una fiesta con bonos y acciones. 'Si quieren, incluso, hagan un plazo fijo que ganan un montón de guita'. Y cuando vio que se ponía feo, dijo 'voy a devaluar un 1% pero te subo la tasa de interés para que ganes'. Hay tanta guita dando vuelta que, cuando quiere salir, va a ser una Puerta 12. Lo vimos tantas veces...", apuntó el director de este portal.

Más allá de todo, Navarro opinó que el Gobierno está a tiempo de solucionar la catástrofe a través de "una devaluación controlada, no muy grande", generando que los dólares de la importación vayan al Banco Central o que los turistas compren dólar financiero. "Hacer una cosa más o menos prolija. No la va a hacer y como no lo va a hacer, uno piensa que va a explotar. (Domingo) Cavallo acaba de decir que ni siquiera con la plata del FMI va a llegar a octubre antes de devaluar. Es decir, es crónica de una devaluación anunciada".

Con la devaluación, lógicamente, llegará una importante suba de precios que lo afectará políticamente en las próximas elecciones legislativas y a causa de ello, es que "está tan asustado, le costaba hablar en el Congreso, está nervioso y también está nervioso Caputo". En esa línea, el periodista marcó que "se equivoca de Caputo" y elige hablar con Santiago, con quien debería hablar menos, ya que su modus operandi es "mandar a esos tres o cuatro voceros, parte de la propaganda estatal, a hacer cosas increíbles". Entre ellas, culpar de una futura devaluación al kirchnerismo -como hizo Jonatan Viale-o apuntar contra Carlos Pagni en redes, por mostrar un gráfico. "Te dicen todo lo que va a pasar: va a haber una devaluación y la inflación va a volver a 5% -algo razonable si hay una devaluación razonable, sino será más-. Te lo están avisando", advirtió.

Citando al discurso del propio Presidente en el Congreso, el director del medio lanzó: "Te lo avisó, dijo que se vienen 'momentos de tensión', de 'volatilidad', que suben y bajan. Están preparados para eso y están preparando un discurso para echar culpas".

Más allá de la actualidad de Argentina, Navarro aseguró que el gran problema se lo generó Donald Trump con su política arancelaria. "Ahora caen los precios de los granos, ¿y qué vendemos nosotros? Granos. ¿Qué te está diciendo eso? Que va a haber menos dólares en Argentina y será más difícil mantener el precio del dólar. El petróleo está con una caída que lo pone cerca del precio en donde se le complican las cosas a Vaca Muerta... No sólo son menos dólares para exportar -por lo tanto, cuanto menos dólares, más caro va a salir- sino que empieza a joder el desarrollo de Vaca Muerta y hay empresas que no pueden laburar", marcó. Y en este marco, los alimentos subieron un 4% durante febrero mientras el país atraviesa un récord de mínimo consumo de carne, leche y yerba, entre otros.

Mientras Milei continúa sin respuesta, el periodista señaló que ante el cobro de aranceles de Trump a países como Canadá y México, rápidamente comenzaron a moverse. El gobernador de Ontario, Doug Ford, aseguró que "habrá consecuencias y represalias" mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una reunión para "tomar medidas" ante la guerra comercial propuesta por EE.UU.

"¿Qué pasa en esas guerras? Hay inflación, devaluaciones en dominó, los países compiten entre ellos, las cosas que no entran a Estados Unidos pueden entrar acá... Desde la Embajada China en EE.UU. amenazaron con que van a responder a cualquier tipo de guerra que presenten, sea comercial, financiera o de cualquier otro tipo. Todo esto impacta en una economía muy frágil como la de Argentina y las posibilidades de que se salve de una devaluación de Milei son muy pocas. Si lo hace él, podría hacerlo más o menos ordenadamente y si no lo hace, como no lo va a hacer, puede explotar e irse el dólar a la mierda", alertó.

Sobre el cierre, Navarro sentenció: "En medio de esta guerra que inició Trump, las posibilidades de no devaluar tienden a 0. Y lo que se le ocurrió al Gobierno para esto, es restringir la libertad de prensa en Casa Rosada. Planean introducir un 'botón silenciador' en las conferencias -expresó atónito-. Si ustedes no reaccionan, muchachos, el dólar y los precios de los alimentos se les van a ir al carajo y a ustedes, en octubre, también les va a ir como el carajo".