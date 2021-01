La nota de Clarín hizo ruido en Ecuador, que palpita las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero. "Elecciones en Ecuador: el increíble aviso de campaña del candidato Andrés Arauz, en el que ofrece 250 dólares a los votantes antes de los comicios", titulan y apuntan fuertemente a una falla democrática contra el "aspirante del correísmo". Las encuestas indican que el economista Andrés Arauz, el acusado en cuestión, se impondría en la primera vuelta con una cifra cercana al 37,4% de los votos.

El medio habla de "dudosa legalidad" en su campaña electoral y lo acusan de realizar una de "las peores prácticas electorales" como lo es la "compra de votos". Frente a esto, las críticas y cuestionamientos, el político no tardó en salir a responder: "Con enorme indignación constatamos que, en la edición digital de Clarín del día de hoy se reproduce, a una semana de la realización de la elección presidencial en Ecuador, una pieza más de la campaña sucia que enfrenta nuestra candidatura". Y aclaró: "Esta campaña ha sido movilizada por sectores que nada saben de democracia y de juego limpio. Es lamentable que Clarín la use en una 'noticia' completamente falsa en la cual se me involucra en una supuesta compra anticipada de votos mediante la entrega de dinero en efectivo".

Siguiendo la misma línea, agregó: "La única fuente de esta supuesta información es un video manipulado, que hemos desmentido ya desde nuestra central de campaña". Apuntando fuertemente contra el medio argentino, el candidato a presidente por el partido demócrata agregó que "estas acciones, reñidas con la práctica del periodismo de excelencia y del juego limpio en democracia constituyen además, una afrenta al buen nombre y a la honra de mi persona y de la de la organización política que lidera la intención de voto en mi país" y reclamó: "Por lo indicado, exijo que, de manera inmediata se proceda, primero al retiro de esta información injuriosa y, segundo a su rectificación pública".

Su respuesta en redes:

Junto a esto, luego de desestimar y desmentir la nota realizada por el Grupo Clarín, se refirió a un lanzamiento dentro de su plataforma electoral, donde realizaba una promesa de entregar algo de dinero para las familias en caso de ser electo. "Para su conocimiento, la propuesta que aparece tergiversada en la información que su medio publica se basa en una recomendación de las Naciones Unidas y es la siguiente", sentenció junto a un link que detalla lo que buscan hacer en Ecuador.