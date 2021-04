Kicillof, sobre el dólar futuro: "Fue una causa ficticia hecha para perseguir"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló sobre el sobreseimiento en la causa dólar futuro junto con Cristina Kirchner y sostuvo que fue una causa "ficticia armada solo para perseguir".

En diálogo con Roberto Caballero en "Fuerte y al Medio" por el Destape Radio, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires habló sobre lo que significó el juez Claudio Bonadio para esta causa. "Fue la primera en elevarse a juicio por ese papelón para la Justicia que fue Bonadio". Por otro lado agregó: La misma justicia que nos persiguió decidió absolvernos. Entonces son cinco años tirados a la basura"

En ese sentido, el actual gobernador de la Provincia dio un paso más y mencionó la relación entre el lawfare y la situación económica: "Las verdaderas víctimas del lawfare son los que sufren las políticas económicas de gobiernos como el de Macri”.

Por otro lado, más allá de este comentario sobre el lawfare, Axel Kicillof dio un paso más y agregó que "la podredumbre del Poder Judicial hay que corregirla rápido". Y además planteó la necesidad de que termine el uso político de la Justicia. Al hablar sobre lo que significa la Justicia, el Gobernador agregó que esta práctica es "algo organizado y orquestado, no tengo dudas. Es hacer trampa en democracia. Nos tienen que juzgar sobre lo que hicimos no sobre las mentiras que armaron"

Con relación a la pandemia y a la situación en la provincia de Buenos Aires, Kicillof sostuvo: "La situación ya era compleja con el desastre que dejaron Macri y Vidal, encima llegó la pandemia. Es gobernar lo desconocido". Sobre el proceso de vacunación concluyó: “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, el personal de salud y la gente han actuado con mucha responsabilidad”.

Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña determinaron sobreseer a Cristina, Kicillof y también a Alejandro Vanoli, Miguel Pesce, Cristian Girard, Pedro Biscay, entre otros ex funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central de aquel año. La Cámara, máximo tribunal penal del país, consideró que no había delito alguno cometido por la por entonces presidenta de la Nación y su ministro de Economía y que no hubo perjuicio patrimonial para el Banco Central como argumentaba Cambiemos.

En declaraciones televisivas, el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, afirmó: "Muestra a las claras que lo que sucedió fue producto del lawfare, que se le intentó armar una causa a ella y a los otros imputados con el fin de proscribir a la oposición de ese momento".