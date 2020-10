Mañana será un día clave en la disputa de tierras de la familia Etchevehere. La jueza fijó una audiencia para el miércoles a las nueve de la mañana y, después de escuchar a ambas partes, definirá si ratifica el fallo de primera instancia en el que se le reconoció a Dolores e integrantes del Proyecto Artigas el derecho de permanecer en Estancia Casa Nueva. Pero también puede revocarlo.

La audiencia fue fijada por jueza de la Cámara de Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, y participarán los abogados de Dolores Etchevehere y los abogados de los hermanos Etchevehere. La misma será transmitida por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos.

Una fuente que estuvo en Casa Nueva reveló a El Destape que, a pesar que sus abogados le transmiten tranquilidad, Dolores no confía en la Justicia de Entre Ríos. "Razones no le faltan, batalló once años y siempre han estado al servicio de "los Etchevehere corruptos", afirmó. La impresión es que está totalmente decidida a quedarse en lo que ella considera su casa, que dice "de acá me sacan muerta”. "Sabe que la verdad y las pruebas están de su lado, pero está muy descreída de la justicia", sostuvo ante este medio una de las personas que asistió a esa estancia.

En su fallo, el juez de primera instancia Raúl Flores sostuvo que no hubo usurpación de tierras porque no existió violencia ni engaño en el ingreso. Se amparó en las pruebas que envió el juzgado civil Nº 7 de Paraná en las que se asegura que no hay partición ni inventario de la herencia, por lo tanto Dolores Etchevehere es tan dueña como sus hermanos de ese lugar. Asimismo, los abogados de los Etchevehere no presentaron ninguna documentación que demuestre lo contrario.

El abogado de Dolores Etchevehere, Facundo Taboada, aseguró que “el fallo de Flores es incuestionable desde lo técnico, y además busca favorecer la paz y el diálogo. Nosotros tenemos voluntad de diálogo, hemos presentado una propuesta de convivencia y no han respondido, como así tampoco se presentaron en las audiencias anteriores”. Sobre la decisión de la Cámara de Apelaciones, sostuvo que “esperamos que la jueza decida con imparcialidad. Es una gran noticia que vaya a ser transmitida en vivo y que toda la sociedad entrerriana pueda verlo”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell –instancia que tendrá la decisión final si la Cámara de Apelaciones falla a favor de los Etchevehere- declaró en una entrevista a Uno Entre Ríos que “se trata de una cuestión Civil, de Familia, de disputa por dinero”.