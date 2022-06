Yasky: "Cristina Kirchner es la figura política más importante de la política argentina"

El diputado nacional y jefe de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Hugo Yasky afirmó hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner es "la figura más importante de toda la política argentina de estos últimos años". Lo afirmó en el acto por el Día de la Bandera que se realiza en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con la asistencia de dirigentes del Frente de Todos y funcionarios provinciales y nacionales.

El discurso de Yasky, en la previa a que hable Cristina Kirchner, giró en torno a la "independencia del poder fáctico" y "de los factores de poder que tratan de limitar la capacidad de acción de los gobiernos populares". Allí hizo alusión al conflicto entre el gobierno de la expresidenta con el campo, en 2008, por la resolución 125. "Teníamos claro que no podíamos ser netruales, no podíamos confundir independiencia con autonomía de clase porque cuando uno tiene autonomía de clase elige dónde se para en un conflicto y no es netrual, por eso somos parte del Frente de Tdoos y reivindicamos a Cristina Kirchner como la figura más importante de toda la política argentina de estos últimos años", afirmó.

En otro tramo del discurso, marcó la necesidad de recomponer el salario de los trabajadores en un contexto de aceleración de los precios. "Es necesario un aumento como el que nos dio Néstor (Kirchner) a través de una suma fija, acortar los tiempos de recomposición y después discutir en paritarias", aseguró al tiempo que advirtió: "No podemos tener compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes teniendo empleo".

En esta misma línea, María Reigada, senadora bonaerense por el bloque del Frente de Todos y referente de “Movimiento Mayo”, organización barrial de la CTA que conduce Hugo Yasky y Roberto Baradél por SUTEBA, sumó: "Son los debates que estamos dando desde nuestra central en función de que todavía tenemos que fortalecer las políticas que garanticen los derechos de nuestros trabajadores. Necesitamos generar una mayor correlación de fuerza contra los poderes fácticos que todavía están incidiendo en nuestras políticas económicas. Las organizaciones sociales y sindicales somos parte del engranaje de esta construcción política en el Frente de Todos". Y sobre las soluciones respecto a los precios, apuntó: "El enriquecimiento a través del sistema financiero y la especulación siguen resquebrajando la economía del país. Como campo popular tenemos que comunicar las políticas que necesitamos en nuestro país para que la unidad que hay que sostener en el Frente de Todos tenga, además, el atractivo necesario para ganar, no solamente en la elección si no en los cambios estructurales que todavía necesitamos en el país".

Con información de Télam