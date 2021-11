Boudou, Mariotto, Vallejos y Castro lanzan “Soberanxs”

El espacio tendrá comisiones en las que se debatirán temas centrales de la actualidad y de la agenda futura para generar propuestas de políticas a corto, mediano y largo plazo.

Este sábado junto a dirigentes políticos, sociales, sindicales e intelectuales del arco progresista y latinoamericanista, Amado Boudou, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto y Alicia Castro presentarán “Soberanxs”, un espacio que se define como “un punto de encuentro político, un espacio de reflexión y debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas”. El acto se realizará a las 16, en el Espacio Cultural Mugica (Piedras 720, en San Telmo).

Además, se presentarán cada una de las comisiones en las que se debatirán temas centrales de la actualidad y de la agenda futura para generar propuestas de políticas a corto, mediano y largo plazo.

A través de un comunicado, expresaron: "Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevxs y viejos compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas ni a la violencia de la desigualdad. Somos parte del núcleo duro y fecundo que transformó la Argentina y la Región; somos conscientes de que tenemos que asumir los nuevos desafíos y los problemas nuevos en toda su complejidad".

"Estamos ante una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad: crisis sanitaria, económica, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental. La pandemia ha dejado claro que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana", agregó el documento. En esa línea, sostuvo: "Es hora de establecer nuevas prioridades; la prioridad del pueblo no es pagar los intereses de usura del Fondo Monetario Internacional ni tolerar sus condicionamientos; es que los argentinos coman tres veces por día, las niñas y los niños tengan zapatos, que no haya ciudadanxs durmiendo en la calle y los mayores puedan comprar sus remedios".

A su juicio, "es momento de grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal; hora de construir consensos para establecer medidas como el Salario Básico Universal y un nuevo régimen impositivo donde paguen más los que más tienen". Sin embargo, observan "más aislamiento, desconexión y un crecimiento obsceno de la concentración de la riqueza en nuestro país y en nuestra Región, mientras millones de personas caen en el desamparo".

"El actual orden socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas; las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse, y, en caso necesario desmantelarse y sustituirse. Creemos, por eso, que tenemos que darnos nuevas normas en una nueva Constitución", remarcó el manifiesto.