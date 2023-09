La insólita defensa de Mauricio Macri al FMI: "Nos quiso ayudar"

El ex presidente dijo que el Fondo no es "algo malo", sino que solamente es un "organismo que representa a los países del mundo".

El ex presidente Mauricio Macri defendió el martes por la noche al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que le otorgó un crédito de 45 mil millones de dólares en el 2018. "El Fondo nos quiso ayudar. Los ingleses, los alemanes. Especialmente Merkel, Trump, Xi Jinping, Abe, Macron. Todos dijeron 'lo que está haciendo la Argentina es lo correcto'", recordó el ex mandatario.

"Una de las tantas mentiras del kirchnerismo es que ellos desendeudaron. Y no, aumentaron la deuda. Cristina aumentó la deuda, yo aumenté la deuda porque me dejaron un enorme déficit hasta que lo equilibré", dijo Macri en diálogo con TN, y agregó: "Pero lo peor vino con este gobierno. Este gobierno batió todos los récords de la historia de aumento de endeudamiento. Nunca pasó. 137 mil millones de dólares llevan. Massa está endeudando a la Argentina para controlar el contado con liqui a cinco veces la tasa, o seis, me decía Toto Caputo el otro día, de lo que cobra el Fondo".

Allí, el ex presidente comenzó con su defensa acérrima del Fondo Monetario Internacional. "Y al Fondo, que le echan la culpa de todo, no solo no le pagaron. Que muy bien lo dijo Rodrigo de Loredo hace unos meses. ¿Cómo va a ser un problema un tipo que no te cobró? Serán problema otros que te cobraron. Y encima, Massa, con esa capacidad que tiene, les sacó más plata. Y les siguen echando la culpa", declaró.

En ese mismo sentido, dijo, en dirección a los periodistas del canal opositor: "Y además, tengámoslo claro, porque todavía hay colegas de ustedes que piensan que el Fondo es algo malo. El Fondo es un organismo que representa a los países del mundo, entre los cuales está Argentina, y que ayuda a los países que presentan un programa razonable, que fue lo que hizo Argentina entre 2015 y 2019".

Macri, además, dio su visión sobre cómo funciona el FMI. "Los que le van a pedir crédito es porque 'tengo este programa, el mercado no me quiere financiar, ayúdeme'. Y el Fondo nos quiso ayudar. Los ingleses, los alemanes. Especialmente Merkel, Trump, Xi Jinping, Abe, Macron. Todos dijeron 'lo que está haciendo la Argentina es lo correcto, va en la dirección correcta, vamos a apoyarla'. Tanto te apoyan que es un crédito que te cuesta un tercio de lo que te cobra un banco comercial. Para que nosotros pudiéramos repagar deudas que ya teníamos, que cuando vencían, la mayoría eran de la época de Cristina, no te las querían renovar. ¿Por qué no te las querían renovar? Porque tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo. Y volvió", explicó y añadió: "Por eso el 12 de agosto, cuando ellos ganaron, explotó por el aire la Argentina, tuvimos una devaluación de vuelta, cuando la Argentina el 12 de agosto tenía 1% de inflación mayorista. Y de ahí nos fuimos todos para atrás".

Además, se refirió a las elecciones generales del próximo 22 de octubre, en las que Patricia Bullrich es la candidata presidencial de su espacio, Juntos por el Cambio. "El rumbo que llevaba la Argentina era el correcto y es al que tiene que volver la Argentina. Y ojalá, con la experiencia de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, podamos volver a gobernar y poner a la Argentina en el rumbo correcto y empezar arreglar este desastre".