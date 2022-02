Kulfas, sobre el acuerdo con el FMI: "No está prevista ninguna reforma"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó que “de ninguna manera podemos poner en riesgo la reactivación. Estamos convencidos de que este acuerdo nos permitirá seguir por esta senda”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no hay ninguna de las tradicionales reformas neoliberales: ni previsional ni laboral” y remarcó que “de ninguna manera podemos poner en riesgo la reactivación. Estamos convencidos de que este acuerdo nos permitirá seguir por esta senda”.



En diálogo con Dady Brieva en El Destape Radio explicó que “el déficit fiscal se reduce con crecimiento” y aseguró que “estos dos años no hubo ajuste" sino que se creció "más del 10 por ciento”. Sobre las críticas al acuerdo con el Fondo, respondió que “por ahí algunos se largaron a opinar sin conocer el acuerdo y pensaban que el Gobierno iba a ceder ante el pedido de ajuste y eso no ocurrió”.



“Quiero decirlo con toda claridad: no nos sentimos cómodos con el FMI. Nosotros no los fuimos a buscar, el Fondo ya estaba. A nuestra fuerza política le toca arreglar esta tremenda herencia que nos dejó el Gobierno de Macri, que no dejó nada por destruir en matería económica y social”, añadió.

Consultado sobre las declaraciones del exministro Nicolás Dujovne, Kulfas pidió “comparar los dos acuerdos” para ver que “te vas a dar cuenta de las diferencias gigantes que hay”. “Pregúntenle a Dujovne si creía que fuera posible pagar los vencimientos que ellos acordaron”, agregó.

A su vez, Kulfas indicó que “este acuerdo tiene un programa macroeconómico razonable” y anticipó que “la idea es trabajar en febrero en afinar los detalles del acuerdo con el Fondo”. “Jamás iríamos al FMI a pedir un programa macroeconómico al FMI. Ese fue uno de los horrores garrafales que cometió Mauricio Macri”, amplió.

Respecto a la discusión sobre las tarifas, Kulfas comentó que “el desafío es segmentar el aumento de tarifas después de tres años de congelamiento” y aclaró que “los subsidios no son para las personas que estén pasando un buen momento económico”.

Hoy el exministro de Economía de Cambiemos Nicolás Dujovne apareció tras el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó como "positivo" en línea con loe expresado por toda la dirigencia macrista. De todos modos, el funcionario responsable del endeudamiento por 44 mil millones de dólares intentó defender la política económica de Mauricio Macri que agravó los problemas económicos del país e incrementó el endeudamiento externo.

"Es un primer paso preliminar, no puedo no calificarlo como positivo. Nadie discute en el mundo que hay que tener el fisco en orden y remover el financiamiento monetario del Banco Central", expresó Nicolás Dujovne en diálogo con Radio Rivadavia este lunes. "La economía argentina está plagada de problemas: tenemos mucha pobreza, mucha inflación, cepos. Si agregábamos un default íbamos a estar mucho peor”, opinó.